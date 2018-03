Basket Serie C Nazionale. Vincono e convincono Ortona e Campli

ABRUZZO. Reggio val ben una messa, ci verrebbe da dire, tornano infatti vittoriosi dalla lunga trasferta in terra calabrese i ragazzi di Coach Millina che, grazie ad una partita difensivamente perfetta, imbrigliano la manovra della VIS e tornano in terra farnese con 2 punti importantissimi per la rincorsa alla promozione.

Eppure l’avvio non era stato dei migliori, i Calabresi guidati da uno Zampogna particolarmente ispirato riuscivano a scavare un piccolo margine con Campli solida e tenace in difesa, con Di Giuliomaria dominatore nel pitturato, ma imprecisa nelle conclusioni. Termina 17-10 il primo quarto e nel secondo regna un sostanziale equilibrio con Petrucci e Gaeta che rispondono a Tramontana portando le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 27-21.

Al rientro sul parquet la musica cambia, Fattori giuda la riscossa farnese con Bergamin e Rotundo che firmano prima l’aggancio e poi il sorpasso biancorosso. Campli appare rigenerata, la difesa continua ad essere impeccabile e le bocche di fuoco farnesi iniziano a trovare con continuità la via del canestro. A fine periodo la Globo Allianz conduce 38-42 che si trasforma subito dopo l’avvio degli ultimi dieci in 38-47 grazie ai cinque punti consecutivi di Duranti. La Vis accusa il colpo e i ragazzi di Coach Millina piazzano un mortifero parziale di 12-0, Monturi a stampa il massimo vantaggio sul +18, prima che la gara si chiuda con i libero di Rotundo sul 49-64.

Nell’altra gara di giornata la Allianz San Severo si impone a Formia con un netto 66-83. I pugliesi guidano ora la classifica del Gruppo H con 4 punti seguiti dalla coppia Campli – Reggio Calabria a quota 2.

Domenica 10 maggio alle ore 18:00 la Globo Allianz Campli sarà di nuovo in campo per la prima partita casalinga del girone di Poule Promozione B. Attesa al PalaBorgognoni la Fabiani Formia.

Successo esterno prezioso invece per la We'Re Basket Ortona che ha regolato 60-83 Scafati, schiacciata con una bella prestazione ordinata dal primo all'ultimo minuto di gioco. Gli abruzzesi con questi 2 punti sono volati in testa alla classifica con 2 vittorie su 2. Ben 5 uomini di coach Sorgentone in doppia cifra con Comignani miglior realizzatore del match con 15 punti.

Classifica Girone F: Ortona e Valmontone 4 punti; Costa d'Orlando e Cesarano Scafati 0.

Prossimo turno: Ortona-Valmontone; Costa d'Orlando-Cesarano Scafati.