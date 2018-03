Serie D. Perde il Chieti. San Nicolò-Amiternina 2-1. Pari Giulianova e Celano

CHIETI-FANO 1-2





CHIETI (3-4-3): Placidi (82' D'Amico), Del Grosso, Giron, Di Pietro, Sbardella, Rapino, Prinari, Maschio (68' Lagzir), Broso, Esposito V (46' Sgambato)., Orlando. A disp. D'Amico, Giammarino, Esposito M., Napoli, Navarro, Di Rosa, Lorenzoni. All.: Zuccarini

FANO (4-3-3): Ginestra, Clemente, Sassaroli (57'Moretti), Lunardini, Nodari, Torta, Sivilla (17' Sartori), Favo, Gucci (86' Bussaglia), Borrelli, Marconi. A disp. Marcantognini, Fatica, Carpineta, Gambini, Mistura, Olivi.

Ammoniti: Clemente (FA), Di Pietro (CH), Prinari (CH)

Espulso: Prinari

Reti: 24' Gucci; 50' Broso; 94' Torta.

SAN NICOLO'-AMITERNINA 2-1





SAN NICOLO’ : Lupinetti, D’Orazio, Mozzoni, Micolucci, Mbodj, Petronio, Chiacchiarelli, Stivaletta (27’ st Donatangelo), Moretti (47’ st Di Sante), Iaboni, Valim (45’ st De Santis). A disposizione: Ricci, Gabrieli, Alessandroni, Gentile, Pretara, De Petris. Allenatore: Massimo Epifani

AMITERNINA: Merlini, Di Paolo, Mariani, Valente, Di Ciccio, Carrato, Shipple, Marcotullio (29’ st Caprioli), Terriaca, Torbidone (36’ st Gizzi), D’Alessandris (16’ st Di Alessandro). A disposizione: Gerosi, Lenart Dawid, Santilli, Romano, Lenart Lukasz, Santirocco. Allenatore: Vincenzino Angelone

ARBITRO: Matteo D’Ambrogio di Frosinone (Carnevale e Franchitto)

RETE: st 2’ Shipple, 32’ Moretti, 39’ Valim

NOTE: spettatori totali 300 circa di cui 199 abbonati per un incasso totale di Euro 694, 38. Ammoniti Mozzoni, Terriaca, Merlini, Donatangelo, Mariani e Caprioli. Angoli: 7-2. Recuperi: pt 0’. st 5’.

MATELICA-CELANO 1-1

MATELICA: Spitoni, Girolamini (86' Ilari), Corazzi, Borgese, Mazzolini (45' Benedetti), D'Addazio, Iotti, Turchi (61' Lanzi), Api, Mandorino, Ferretti. (A disp.: Passeri, Gadda, Mangiola, Lazzoni, Scotini, Ferretti D.) All. Bartoccetti.

CELANO: Amabile, Villa, Giannini (65' Scatena), D'Adamo (73' Marfia), Castellani, Castaldo, Iaboni, Suleman, Pellegrino (63' Buongiorno), Mercogliano, Piccirilli. (A disp.: Cocuzzi, Statella, Calabrese.) All. Colavitto.

Arbitro: Bertozzi di Cesena

NOTE Ammoniti: 17' Mazzolini (M), 45' Castaldo, 47' Mercogliano, 57' Castellani. Espulso Castaldo al 63' per doppia ammonizione. Spettatori: 350 circa

Reti: 18' Castaldo, 60' Castaldo (a.r.).

CASTELFIDARDO-GIULIANOVA 1-1