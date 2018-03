Basket Serie C Abruzzo. Il Penta Teramo cade a Chieti. Perde anche l'altra teramana

ABRUZZO. La rincorsa del Penta Teramo al secondo posto si ferma a Chieti. I biancorossi sono stati infatti sconfitti dal Magic Basket nella sfida più importante della sesta giornata della fase ad orologio dando addio ai sogni di ricorsa all'Airino Termoli. Il punteggio finale di 56-36 premia i ragazzi di Bonvecchio che scavalcano al secondo posto proprio il Penta Teramo.

Partita non bella e dal basso punteggio ma d'altronde c'era da aspettarselo in una gara dove si decideva la corsa al ruolo di vicecapolista. Il Penta, rispetto alle ultime uscite dove ha imposto fino dai primi possessi la propria pallacanestro, a Chieti è sembrato un po' troppo contratto e nervoso lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa. Pur non giocando una pallacanestro spettacolare il Magic Basket ha infatti conquistato già dal primo quarto un discreto vantaggio (17-8 al 10'), incrementandolo nei due quarti centrali fino ai 20 punti (49-29 al 30') che mandavano le due squadre all'ultimo mini riposo. Con la partita ormai in cassaforte i padroni di casa gestivano gli ultimi dieci minuti resistendo ai tentativi di rimonta di un Penta orgoglioso ma con le polveri stranamente bagnate (56-36 al 40'). I biancorossi sono stati traditi dalle basse percentuali al tiro che non hanno concesso di tenere viva la partita.

Massimo Gramenzi, coach del Penta Teramo, a fine gara ha dichiarato: "Purtroppo dopo un'ottima fase ad orologio abbiamo giocato la peggior partita proprio nella gara più importante. Non è stata una bella gara ed il punteggio lo dimostra. Stasera l'importanza della posta in palio ed il tiro da fuori, che non è mai entrato, ci hanno un po' bloccato. Adesso resettiamo tutto e pensiamo ai play-off".

Nelle altre partite l'Airino Termoli come previsto ha battuto agevolmente 94-71 il Basketball Teramo. Vittoria anche dell'altra molisana del girone, il Campobasso, 60-59 sul Torre de' Passeri. Il Nova Basket Campli vince 72-65 con il Nuovo Basket Aquilano mentre il Chieti è stato sconfitto sul parquet amico dal Sulmona 65-70. Turno di riposo per il San Salvo.

Classifica finale dopo 28 giornate di Regular Season: Airino Termoli 46 punti; Magic Chieti e Penta Teramo 36; Basketball Teramo 30; San Salvo 28; Nuovo Basket Aquilano 26; Sulmona e Nova Basket Campli 24; Chieti 18; Campobasso 12; Torre de' Passeri 6.

Sfide play-off: Basketball Teramo-San Salvo con la vincente che sfiderà la corazzata Airino Termoli; Penta Teramo-Nuovo Basket Aquilano con la vincente che se la vedrà con il Magic Chieti.