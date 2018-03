Basket. Nessuna sorpresa a Palestrina. Giulianova esce sconfitta 83-71

PALESTRINA. Gara-1 dei quarti di finale dei play-off va ai padroni di casa della Pallacanestro Palestrina che dopo una gara combattuta ed intensa hanno battuto una gagliarda e combattiva Globo Giulianova con il punteggio finale di 83-71. Un -12 che penalizza oltremodo i ragazzi di Francani, autori di un'ottima prestazione ed in più di una occasione capaci di mettere in seria apprensione la testa di serie numero1.

I giallorossi scesi nella cittadina laziale desiderosi di vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta di quindici giorni fa hanno messo in piedi una signora partita contro un avversario che punta dichiaratamente al salto di categoria, forte di un roster di tutto rispetto. Gallerini e soci, per nulla intimoriti, nella prima metà gara sono stati in scia ai padroni di casa grazie ad un'ottima distribuzione dei tiri impreziosita dal 3 su 3 dalla lunga di Giovanni Mennilli, autore di una buona prestazione. Dopo aver chiuso sotto di 5 il primo quarto (23-18) la Globo, nei secondi 10', impattava (40-40 al 20') proprio grazie alla buona percentuale al tiro da tre punti. Oltre al già citato Mennilli, anche Sacripante, De Angelis e Diner, sua la tripla del 40 pari, partecipavano al festival del tiro da fuori tirando da dietro l'arco con buone percentuali.

Il buon momento dei giallorossi durava fino al 26' quando Gloria con un percorso netto dalla lunetta fissava il punteggio sul 47-52: un +5 che faceva bene sperare in vista dei 10' finali. Invece, nel migliore momento giuliese, salivano in cattedra gli arbitri, non nella loro migliore serata, che con qualche fischio dubbio di troppo giravano completamente la partita. La Globo Giulianova si innervosiva perdendo fiducia e concentrazione. I padroni di casa tornavano quindi in partita e con un parziale di 16-2 andavano all'ultimo riposo sul +9 (63-54 al 30'). La formazione di Lulli, con la Globo Giulianova senza più energie mentali e con la testa ormai alla gara di ritorno, nell'ultimo quarto gestiva il vantaggio fino al 83-71 che chiudeva Gara-1.

Appuntamento con Gara-2, giovedi 30 aprile sul parquet del PalaCastrum.

PALESTRINA - GLOBO GIULIANOVA 83-71 (23-18, 40-40, 63-54)

Pall. Palestrina: Rischia 21, Rossi 14, Molinari 2, Vitale 12, Callara ne, Di Giacomo 3, Samoggia 20, Brenda, Stirpe, Gagliardo 11. All: Lulli.

Globo Giulianova: Gloria 5, De Angelis 11, Cianella, Sacripante 6, Diener 12, Mennilli 13, Papa 6, Magazzeni, Gallerini 16, Pastore 2. All: Francani