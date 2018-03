Rugby. La Gran Sasso vince l'ultima in casa 36-20 sul Prato

L'AQUILA. Con un poker di Alessio Guardiano, una meta del capitano, Daniele Giampietri ed una segnatura di Michele Fattore, la Gran Sasso Rugby vince, contro Prato, davanti agli oltre 400 tifosi". Abbiamo giocato al massimo per vincere l'ultima partita in casa e chiudere in bellezza - ha dichiarato Giampietri- è doveroso fare i complimenti anche ai nostri avversari che hanno giocato fino all'ultimo secondo senza mai mollare, a dimostrazione di essere una squadra degna della categoria". Nonostante il primo tempo chiuso sotto di un punto, i grigiorossi hanno sempre tenuto sotto controllo la partita e nel secondo tempo hanno ribaltato il risultato vincendo 36 a 20. " E' un onore parlarvi, sono convinto che ognuno di voi ha grandissime potenzialità". Con queste parole Edoardo Vaggi, oggi capitano, ha esordito caricando, durante il discorso iniziale, tutta la squadra che, scesa in campo ha dimostrato di avere cuore e carattere. " Abbiamo lavorato tutta la settimana - ha sostenuto il coach della Gran Sasso, Francesco Iannucci-, per poter regalare ai tifosi un fine stagione degno dell'affetto che ci hanno dimostrato nel corso dell'anno; ora- conclude il tecnico- ci prepariamo per l'ultima partita di campionato, contro Reggio Emila, per divertirci con il nostro gioco che, nel corso della stagione, è cresciuto di livello".

GRAN SASSO-PRATO SESTO 36-20

GRAN SASSO: Fattore ( 15' st pallotta) , Anibaldi( 18' st Mistichelli), Giampietri, Lorenzetti, Guardiano, Brandizzi, Santavicca ( 27' st, Marchetti), Santavenere ( 5' De Rubeis), Vaggi, Giammaria ( 5' st Pattuglia), Cecchetti, Mancini( 5' st Tremante), Guerriero ( 12' st Cacchione), Iezzi ( 20' st Paolucci), Colaiuda.

A disposizione: Paolucci, Tremante, Mistichelli, De Rubeis, Pattuglia, Pallotta, Marchetti, Cacchione. All. Pierpaolo Rotilio

PRATO: Wakarua ( 1' st Natali), Rabassi, Randelli, Natali, Sardi (1' st tassi), Turchi, Novirio, Basso,Martelli, Ciolli (31' st Banchini), Giamassi ( 33'st Mango) ( 31' st Bellini), Fabbri ( 5'min Calamai), Bessi ( 27' pt Rebissa), Sonsogni ( 33' st Malpezzi),Nannini.

A disposizione: Malpezzi, Perissa, Mango, Calamai, Banchini, Natali, Tassi, Bellini. All. Luis Maria Otano

Marcatori, Primo tempo: 3' cp Wakarua; 9' meta Guardiano tr Lorenzetti; 16' meta Fattore; 21' meta Wakarua; 26' meta Giamassi; 30' meta Basso tr Wakarua; 33' meta Guardiano tr Lorenzetti

Secondo Tempo: 2' meta Guardiano; 20' meta Giampietri; 39' meta Guardiano tr Lorenzetti.

Note:Pioggia,spettatori 500. Cartellini: 25' st cartellino giallo Tremante