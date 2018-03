Serie D. Pari e patta tra Chieti e Giulianova. Ok Amiternina. Male San Nicolò e Celano

CHIETI-GIULIANOVA 1-1





CHIETI: Sollo; Testoni, Sborgia; Censori, Ferrante, Di Pasquale; Mariani, Raparo, Gaetani, (43' st Marozzi), Esposito, Nassi. A disp.: Falso, Sciamanna, Halvorsen, Cardile, Pecoraro, Andrenacci, Falco, De Matteis. All. Giorgini

GIULIANOVA: D'Amico; Del Grosso, Giron Maxime; Di Pietro, Sbardella, Sgambato; Prinari, Maschio, Broso (43' st. Lorenzoni), Perfetti (15' st. Lagzig), Orlando (33' st. Di Rosa). A disp.: Placidi, Alberta, Giammarino, Napoli, Navarro, Ndiour Papa. All. Ronci

ARBITRO: Esposito di Aprilia (Assistenti Carrelli-Perrelli)

RETI: pt. 4' Prinari (C); st. 9' Mariani (G)

ESPULSI, durante l'intervallo, l'allenatore del Chieti Ronci, e il dirigente del Giulianova Guidobaldi per un battibecco iniziato già in campo al 37' di gioco. Ronci ha seguito la ripresa e dato disposizioni dal settore dei distinti fra i tifosi neroverdi.

AMMONITI: Perfetti (C), Giron Maxime (C), Di Pasquale (G), Testoni (G), Maschio (C), Sbardella (C)

NOTE: Spett. 568 con rappresentanza ospite. Incasso di € 2.530,00 compreso il rateo di € 520,00, per 187 abbonati. Angoli: 6-4 per il Giulianova. Recuperi: pt. 5': st. 5'.

TERMOLI-SAN NICOLO' 1-0





TERMOLI CALCIO 1920: Marconato, Scalbi (43’ st Galliano), Sorianiello (34’ st Scarpone), Falco, Fuschi, Dispoto, Felici, Camporeale (24’ st Vita), Cremona, Santoro, Ragatzu. A disposizione: Sabbato, La Penna, Troccoli, Persichitti, Manes. Allenatore: Pino Di Meo

SAN NICOLO’ : Lupinetti, D’Orazio, Mozzoni, Micolucci, Mbodj, Petronio (46’ st Gabrieli), Chiacchiarelli (28’ st Donatangelo), De Santis (22’ st Di Sante), Stivaletta, Iaboni, Valim. A disposizione: Ricci, Alessandroni, Pretara, Gentile, Santoni, Di Romano. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Gabriele Citarella di Matera (Teodori e Grisei)

RETE: pt 6’ Cremona

NOTE: ammoniti Cremona, Falco, Felici, Marconato e De Santis. Espulso, all’8’ st, Cremona per doppia ammonizione. Angoli: 0-7. Recuperi: pt 2’ st 3’.

AMITERNINA-JESINA 2-0

AMITERNINA: Gerosi, Di Paolo, Mariani, Valente, Santilli, Carrato (23' s.t. Marcotullio), Shipple, Petrone (38' s.t. Domenico Di Alessandro), Torbidone, Caprioli (36' s.t. Dawid Lenart), D'Alessandris.

A DISP. Merlini, Iannini, Romano, Gizzi, Terriaca, Santirocco.

ALL. Vincenzino Angelone

JESINA: Cornacchia, Tombari (16' s.t. Tittarelli), Calcina, Frulla (38' s.t. Strappini), Tafani, Marini, Carnevali (7' s.t. Sassaroli), Nicola Cardinali, Traini, Francia, Trudo. A DISP. Tavoni, Gasparini, Mattia Cardinali, Ambrosi, Pierandrei, Togni.

ALL. Francesco Bacci

ARBITRO: Jacopo Tolve di Salerno

ASSISTENTI: Maurizio Paone di Ercolano e Giuseppe Minichino di Castellammare di Stabia

RETI: 37' p.t. Di Paolo, 43' s.t. Caprioli

AMMONITI: Di Paolo, Valente, Petrone, Trudo, Tittarelli

RECUPERO: p.t. 1', s.t. 7'

CELANO-CAMPOBASSO 0-1





CELANO: Amabile, Villa, Giannini, D’Adamo (57’ Marfia), Castaldo, Castellani, Mercogliano (78’ Pellegrino), Suleman (84’ Statella), Buongiorno, Luzi, Piccirilli.

A disp. Cocozzi, Del Vecchio, Riocci, Tartaglione, Massaro. All. Colavitto

CAMPOBASSO: Maggi, Dragone, Nicolai (75’ Bernardi), Marinucci Palermo, Scudieri, Minadeo, Cianci, Vitone, Miani, Todino, Di Gennaro (71’ Fusaro). A disp. Pescolla, Di Gioacchino, Fazio, Corbo, Tucci,Vitelli, Lazzarini. All. Vullo

Arbitro: Guarnieri di Empoli

Rete: 1’ Miani

Note: ammoniti Dragone, Villa. Recupero 1, 4. Angoli 4-1