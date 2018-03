Basket Serie C Abruzzo. Vince ancora il Penta Teramo. Magic sconfitto a Termoli

ABRUZZO. Il Penta Teramo non si ferma e nella seconda gara casalinga consecutiva, penultima della fase ad orologio, ha battuto il Nova Basket Campli con il punteggio di 56-45 e vola al secondo posto in solitaria, staccando di due punti il Magic Chieti, avversario della prossima gara.

Partita non scintillante a differenza delle ultime uscite dei biancorossi ma tremendamente di sostanza. Fin dai primi possessi il Penta Teramo ha infatti messo le mani sulla gara controllando il punteggio, resistendo ai tentativi di rientro del Nova Campli ed allungando quando ce n'era di bisogno. Nonostante una gara dal punteggio basso, dove le difese si sono fatte preferire agli attacchi, il Penta non si è fatto trovare impreparato e dopo aver chiuso la prima metà gara avanti di 2 (27-25) nel terzo e nel quarto periodo ha messo il piede sull'acceleratore incrementando il vantaggio, prima ad otto punti al 30' (27-25) e per poi chiudere la contesa sul +11 (56-45 al 40'). Da segnalare le ottime prestazioni di Palantrani, De Lutiis e Negrini.

Massimo Gramenzi, coach del Penta Teramo, a fine gara ha dichiarato: "Per noi oggi era importante vincere per mettere pressione al Magic Chieti. La partita non era delle più semplici perchè il Campli è una buona squadra e doveva vincere per non perdere il treno dei play-off. A differenza delle ultime gare sono siamo stati brillantissimi in attacco ma in difesa abbiamo retto botta per tutti i 40'. Adesso dobbiamo solo pensare all'ultima gara contro il Magic nella quale chi vince arriva seconda".

Nelle altre partite della quinta giornata della fase a orologio nuova vittoria dell'Airino Termoli che ha schiantato 91-59 il Magic Chieti. Sconfitta indolore invece del Basketball Teramo che ha ceduto in casa 61-81 al cospetto del San Salvo. Il Nuovo Basket Aquilano ha superato invece 70-49 il Campobasso. 2 punti facili anche per il Sulmona che ha rifilato un perentorio 71-43 al Torre de' Passeri. San Salvo-Chieti 71-61 mentre infine nel recupero Nuovo Basket Aquilano ha regolato di misura 70-69 il Sulmona. Il recupero Torre de' Passeri-Termoli si disputerà oggi.

Classifica: Airino Termoli 42 punti; Penta Basket Teramo 36; Magic Chieti 34; Basketball Teramo 30; San Salvo 28; Nuovo Basket Aquilano 26; Sulmona e Nova Campli 22; Chieti 18; Campobasso 10; Torre de' Passeri 6.

Prossimo turno: Campobasso-Torre de' Passeri; Magic Chieti-Penta Teramo; Nova Campli-Nuovo Basket Aquilano; Chieti-Sulmona; Airino Termoli-Basketball Teramo. Riposa il San Salvo.