Basket. Ultima amara per l'Amatori Pescara: Bisceglie passa 77-65

BISCEGLIE. L’ultima di campionato tra due formazioni che non avevano più nulla da chiedere alla classifica, ma solo cercare concentrazione e forma verso i play-off, ha visto a Bisceglie prevalere con merito i locali contro l’Amatori. Contro la diversa la cifra tecnica e l’esperienza riconosciuta in favore dei locali, i pescaresi hanno giocato tutto sommato una buona gara. Assente ancora l’infortunato Di Donato, sono stati in partita per quasi tre frazioni, per poi cedere di fronte alla maggior determinazione degli avversari. L’avvio dei pugliesi è prorompente sotto la spinta di Corral e Caceres (15-6 al 5’), ma il riallineamento in partita dei ragazzi di Salvemini non tarda a venire. Tre triple consecutive di Pepe, Polonara e De Martino rimettono in equilibrio il punteggio e la gara. A metà seconda frazione primo timido sorpasso con Pepe (29-30), mantenuto fino a metà gara (37-39 al 20’), con buone percentuali al tiro e discreta attenzione difensiva. Il controsorpasso che decide la gara avviene negli ultimi minuti della terza frazione con i canestri di Cena e Drigo; l’Amatori accusa una flessione che si acuisce all’inizio dell’ultimo quarto, e rende vano ogni tentativo di riaggancio. Vince il Bisceglie dopo un incontro piacevole, ma con la mente delle contendenti che era rivolta fin dall’inizio all’avvio dei play off di domenica 26, nei quali, in gara uno, l’Amatori affronterà al Palaelettra il Catanzaro, mentre il Bisceglie se la vedrà in casa con il Maddaloni. Entra così nel vivo la fase decisiva di una stagione che, almeno per i pescaresi, ha finora dato soddisfazioni andate oltre le previsioni.

AMBROSIA BISCEGLIE - AMATORI PESCARA 77-65

Bisceglie: Torresi 9 , Gambarota 3 , Stella 8, Drigo 11, Falcone 2 , Corral 13, Caceres 14 , Cena 16 , Smorto 1, Galantino. All. Scoccimarro.

Amatori: Pepe 15, Rajola 9, Piscione , Di Carmine, Di Fonzo 3, De Martino 7, Timperi 2, Bini 11 , Polonara 16, Di Marco 2. All. Salvemini.

Arbitri: Tammaro (Giffoni Valle Piana – SA) e Petrone (Fisciano – SA)

Parziali: 22-19; 37-39; 61-52.

Note: 5 falli: nessuno. Bisceglie: tiri totali: 27/53, tiri da 3: 5/19 , tiri liberi: 18/22 ; rimbalzi: 40 (Corral 7). Amatori: tiri totali: 25/65 , tiri da 3: 9/30 ; tiri liberi: 6/11 . Rimbalzi: 24 (Polonara 10).