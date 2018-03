Rugby. La Gran Sasso perde solo di misura con la capolista Recco (30-25)

L'AQUILA. La Gran Sasso Rugby perde di misura ( 25-30) all'ultimo secondo contro la capolista Recco, ma conquista 2 punti importanti per la classifica. " Altre partite le abbiamo vinte all'ultimo secondo - dichiara l'allenatore della Gran Sasso, Pierpaolo Rotilio-, oggi, invece, non ce l'abbiamo fatta, nonostante l'ottima prova di carattere". Le due squadre hanno giocato un primo tempo all'ultimo respiro che si è chiuso con il risultato fermo sul 15 a 22 per i liguri. " La nostra partita - continua Rotilio- è stata compromessa nella parte centrale del match dove loro sono stati più esperti dii noi ad amministrare il gioco aereo". Nel secondo tempo, invece, la Gran Sasso ha cercato di recuperare lo svantaggio e, come è solita fare, si è giocata il tutto per tutto negli ultimi secondi della ripresa non riuscendo, però, a superare la Pro Recco che è riuscita, con fatica, a portare a casa il risultato. " Questa sconfitta - ha concluso Pierpaolo Rotilio- non offusca l'ottimo campionato che abbiamo fatto, senza stranieri e senza professionisti, solo con molti giovani; per questo motivo siamo tutti soddisfatti, i due punti di oggi sono importanti". Appuntamento domenica prossima ale 15 e 30 sul campo di Villa Sant'Angelo, dove la Gran sasso incontrerà il Prato Sesto davanti ai propri sostenitori per l'ultima partita in casa della stagione.

GRAN SASSO-PRO RECCO 25-30

GRAN SASSO: Pallotta, Anibaldi ( 7' st Santavicca), Guardiano, Giampietri, Caione ( 27' st Fattore), Lorenzetti, Brandizzi, Giammaria ( 3' st Pattuglia) Santavenere ( 3' st Parisse) De Rubeis, Cecchetti (10' st Mancini), Guerriero ( 27' st Cacchione), Iezzi ( 27' st Paolucci) Mandolini ( 3' st Colaiuda). All Pierpaolo Rotilio

PRO RECCO: Gonzalez, Neri,Tassara, Torchia, ( 23' st Tagliavini) Cinquemani ( 3' st Correosoi) , Agniei, D'agostini, Cacciagrano ( 23' st Barisone ),Rosa ( 18' st Costa) Giorgi, Metaliaj, Orlandi, Rapone, Noto ( 18' st Bedocchi), Cafaro (83' st Tenga). all Claudio Daniel Ceppolino

Marcatori:pt, 1' cp Agniei; 6' meta Santavenere trasf Pallotta; 18' meta Caggiagrano tr Agniei; 25' meta Metaliaj tr Agniei; 30' meta santavenere; 36' cp Pallotta; 39' meta D'Agostini. st, 2' meta Metaliaj: 6' cp aAgniei; 20' meta De Rubeis; 38' meta Pattuglia

Note: giornata calda, spettatori 300. Nessun cartellino.