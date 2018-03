Pallavolo. Oggi Gara 2 delle semifinali a Corigliano. L'Ortona non può più sbagliare

ORTONA. E' già tempo di Gara 2, è già tempo di andare avanti e soprattutto è già tempo di grande volley.

Teatro di questa nuova sfida sarà, oggi alle 20.30, il PalaCorigliano che sicuramente sarà caldo e pronto a dar vita ad un grande spettacolo anche sugli spalti.

Da un lato ci sarà la squadra di casa, guidata da un positivo Izzo in gara 1, che avrà il fattore campo a suo favore e la consapevolezza di aver vinto nella tana della squadra regina della regular season.

Dall'altro la Sieco Service Impavida che di certo non è squadra che molla, che ha sempre giocato con grinta e carattere e che ora deve continuare a farlo.Bisogna ripartire dagli errori, giocare con il cuore e mettere in campo tutta la concentrazione possibile.

E' mancata forse l'aggressività vista nell'intera stagione, ma le grandi squadre crescono dai propri errori e questo la squadra lo sa bene.

Lo stesso Cortina analizza il momento così: " Tornare a fare quello che sappiamo fare bene e che è stato il nostro punto di forza. La fase muro/difesa e il cambio palla, essere aggressivi su ogni pallone e questo in gara 1 ci è mancato. Siamo una squadra unita e dobbiamo dimostrarlo.

Sembra di andare ad una velocità normale ma se accelleriamo siamo in grando di fare solchi importanti nei set. Dobbiamo avere continuità in battuta e dettare il nostro tempo. Siamo partiti con la cattiveria giusta e poi abbiamo avuto il calo di attenzione e questo dobbiamo evitarlo. Non sarà semplice giocare in un campo difficile e con un pubblico caldo. Sono sicuramente forti della vittoria ad Ortona ma i playoff donano la possibilità di ribaltare le situazioni e noi dobbiamo provarci".

I presupposti per assistere ad un match da forti emozioni ci sono tutti e a dirigere le due squadre sarà la coppia Zavater Marco (Roma) e Zanussi Umberto (TV).

Addetto al Video Check: Mastronicola

TV: la gara sarà trasmessa in differita, venerdì 17 aprile alle ore 14.45 su Rete8 Sport.