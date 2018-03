Basket. Ultima casalinga amara per il Vasto. Martina Franca passa 65-68

VASTO. Termina con una sconfitta l’ultima partita casalinga della BCC Vasto Basket nella stagione 2014/2015. I biancorossi sono stati sconfitti 68-65 da un Martina Franca a caccia di punti e che ha saputo mantenere la lucidità anche quando Ierbs e compagni erano andati avanti di 15 punti. Tra le fila dei vastesi c’era la pesante assenza di Lagioia che, a causa di uno strappo, ha chiuso anzitempo la stagione. Nell’intervallo c’è stata la presentazione di tutti i ragazzi del numeroso settore giovanile della BCC Vasto Basket. Tanti applausi per i giovani cestisti che, impegnati nei diversi campionati, tengono alto l’onore della società vastese. La prima squadra ora è chiamata ad un’ultima trasferta, domenica in casa del Taranto, prima di far calare il sipario sulla seconda stagione consecutiva in serie B ed iniziare a guardare all’anno che verrà.

BCC Vasto Basket – Duesse Martina Franca 65-68



BCC Vasto Basket: Dipierro 19, Antonini 0, Di Tizio 9, Ierbs 2, Durini 10, Menna ne, Martelli 14, Cordici 2, Cicchini ne, Mirone 9. Coach: Di Salvatore

Duesse Martina Franca: Forti ne, Marchisio 5, Bruno 12, Niso ne, Schiano 10, Mastroianni 6, Di Marco 16, Salvadori 12, Nwokye 2, Marengo 5. Coach: Russo.