Rugby. Termina il momento magico della Gran Sasso. L'Accademia Fir vince 39-15

PARMA. Dopo tre vittorie consecutive, la Gran Sasso rugby viene sconfitta a Parma dall' Accademia Federale ( 39-15 ) e perde il terzo posto in classifica. "Ce l'abbiamo messa tutta - ha dichiarato Daniele Giampietri, capitano dei grigiorossi- ma questa volta non ce l'abbiamo fatta; comunque sia, non molliamo e vogliamo andare fino in fondo". Gli abruzzesi partono bene, nonostante un cartellino giallo nei primi minuti del match, e vanno in vantaggio grazie ad un calcio piazzato di Mattia Valdrappa. Solo allo scadere del primo tempo, gli emiliani riescono a segnare una meta ed un calcio di punizione che chiude la prima parte della gara sul punteggio di 10 a 3. Nella ripresa la Gran Sasso domina la mischia dell'Accademia, ma i federali segnano 3 mete nei primi venti minuti, portando il risultato sul 29 a 3. Gli aquilani, però, non demordono e con Giacomo Annibaldi in meta accorciano le distanze. Con altre 2 mete dei federali ed una meta allo scadere di Antonio Caione la partita si chiude sul risultato finale di 39 a 15. Nonostante la sconfitta il presidente della Gran Sasso, Loredana Micheli, ringrazia e fa i complimenti a tutta la squadra: " Sono orgogliosa di loro - ha commentato il presidente- sono dei veri e propri guerrieri".

ACCADEMIA NAZIONALE v GRAN SASSO 39-15 (10-3)

Marcatori: p.t. 16’ cp. Valdrappa (0-3); 24’ m. Ortis tr. Failla (7-3); 40’ cp. Failla (10-3); s.t. 1’ m. Agbasse (15-3); 5’ m. Failla tr. Failla (22-3); 15’ m. D’Onofrio tr. Failla (29-3); 20’ m. Anibaldi tr. Marchetti (29-10); 28’ m. Agbasse (34-10); 34’ m. Paletta (39-10); 38’ m. Caione (39-15);

Accademia Nazionale: Failla; Paletta, Angelini, Musso (5’ st. Musso), Agbasse; Azzolini (10’ st. Mantelli), Raffaele (19’ st. Via); Giammarioli (5’ st. Bergamin), Ciotoli, Krumov (7’ st. D’Onofrio); Ortis, Chiappini; Casini (19’ st. Florio), Broglia (7’ st. Barbuscia), Dallavalle (19’ st. Amendola). All. De Marigny - Prestera

Gran Sasso: Valdrappa (2’ st. Marchetti); Anibaldi (29’ st. Chiarizia), Guardiano, Giampietri, Caione; Lorenzetti (16’ st. Giammaria), Brandizzi; Pattuglia, Santavenere (22’ st. Feneziani); De Rubeis (1’ st. Mistichelli), Cecchetti (26’ pt. Mandolini); Vaggi, Guerriero, Iezzi (21’ st. Cacchione), Colaiuda (26’ st. Paolucci). All. Iannucci

Arbitro: Bertelli

Cartellini: 2’ pt. Giallo Vaggi

Punti conquistati in classifica: Accademia Nazionale 5; Gran Sasso 0