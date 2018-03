Lega Pro. Altra vittoria dell'Aquila (3-0) a Savona: play-off ancora possibili

SAVONA. L'Aquila espugna 3-0 Savona e si conferma in uno stato psicofisico favoloso in vista del rush finale di stagione. Decisivi un gol nel primo tempo di Virdis e 2 reti nella ripresa di Perna e Pozzebon, che hanno portato i rossoblù ad un solo punto di distanza dal terzo posto (la Reggiana però ha una gara in meno, ndr) a 5 giornate dalla fine.

Prestazione ottima degli abruzzesi nelle 2 fasi, con poche opportunità concesse al Savona per riequilibrare il punteggio.

Partono meglio i padroni di casa, vicini al vantaggio già al quarto giro di orologio con un colpo di testa di Scappini su bel cross di Antonelli: decisivo Zandrini in corner.

Risposta dell'Aquila al 13esimo con Scrugli, che da posizione decentrata esalta i riflessi di Rossini. L'estremo difensore del Savona però non può nulla 60 secondi dopo su una conclusione perfetta di Virdis che porta avanti i suoi.

Succede poco o nulla nel resto di frazione, con L'Aquila abilissima nel chiudere ogni varco alla sterile reazione dei padroni di casa. Da registrare soltanto un tentativo al minuto 19 di D'Amico ben controllato dall'attento Zandrini.

Nella ripresa subito un'occasione per il Savona con Frugoli che dal limite calcia alto. Al 14esimo L'Aquila chiude la gara. Rapida azione di ripartenza finalizzata da Perna per il 2-0 finale. Non succederà quasi più nulla con gli ospiti padroni del gioco ed in controllo delle operazioni. In pieno recupero gioia anche per Pozzebon che realizza il tris dei rossoblù.

Dopo la sosta pasquale (domenica 12 aprile, ndr) L'Aquila tornerà al Fattori per ospitare la Pistoiese con l'obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva e avvicinare ulteriormente il terzo posto (difficilmente il quarto posto basterà per accedere ai play-off, ndr).

L'AQUILA-SAVONA 0-3 (primo tempo 0-1)

MARCATORI: 14'pt Virdis (Aq); 14'st Perna (Aq); 47'st Pozzebon (Aq).

SAVONA: Rossini, Antonelli (26'st Marchetti), Eguelfi, Cabeccia, Marconi, Carta, Demartis (30'st Munarini), Taddei, Scappini, D'Amico, Frugoli (10'st Giovinco). A disposizione: Addario, Morosini, Tonon, Giorgione. Allenatore: Rolfo.

L'AQUILA: Zandrini, Scrugli, Pedrelli, Corapi, Pomante, Zaffagnini, Vella (36'st Gotti), Del Pinto, Perna (17'st Djuric), Virdis (23'st Pozzebon), Triarico. A disposizione: Cacchioli, Carini, Perpetuini, Sandomenico. Allenatore: Zavettieri.

ARBITRO: Marinelli della sezione di Tivoli (Pancioni-Malacchi).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 600 spettatori. Ammoniti: Perna, Vella, Antonelli, Eguelfi. Espulsi: nessuno.

Andrea Sacchini