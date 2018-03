Basket. Ottimo finale di stagione per il Vasto. Espugnata 76-65 Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA. È un finale di stagione positivo quello della BCC Vasto Basket. I biancorossi, dopo la convincente vittoria in casa contro il San Michele Maddaloni, sono andati a conquistare i due punti in casa della retrocessa Soavegel Francavilla, salendo a quota 20 e agganciando la Geofarma Mola. Nella trasferta di Ceglie i vastesi si sono presentati senza Antonini, ancora fermo ai box e con solo 8 uomini a referto. Ma un’ottima prova di squadra, su cui spiccano i due top scorer Dipierro e Martelli (16 punti a testa), ha permesso ai vastesi di chiudere la gara senza troppi affanni. Solo in un frangente il Francavilla è riuscito ad avvicinarsi, con due triple buone per il -4. Il timeout di coach Di Salvatore è stato la scossa che ha fatto riprendere in mano la partita a Ierbs e compagni per arrivare a conquistare bottino pieno. Il prossimo impegno sarà il 12 aprile, dopo una domenica di sosta per la Pasqua. Al PalaBCC arriverà il Martina Franca per l’ultima partita in casa dei biancorossi nella stagione 2014/2015.

Soavegel Francavilla – BCC Vasto Basket 65-76



Soavegel Francavilla: Beltran 15, Izzo 18, Prete 4, Solafa 2, Vignoli 15, Miriello, Danzelli, Bergamin 8, Caldarola 3, Montanaro. Coach: Davide Olive

Bcc Vasto Basket: Dipierro 16, Di Tizio 11, Ierbs 2, Martelli 16, Cordici 2, Lagioia 15, Durini 8, Mirone 6. Coach: Sandro Di Salvatore