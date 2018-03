Serie D. Chieti, Giulianova e Amiternina pareggiano. Festa San Nicolò. Ko Celano

MACERATESE-CHIETI 1-1



MACERATESE: Saitta; Cordova, D’Alessio, Croce, Garaffoni, Marini A., De Grazia, Romano (40′ st Belkaid), D’Antoni (33′ st Villanova), Ferri Marini (23′ st Bartolini), Kouko. All.: Magi.

CHIETI: Placidi, Del Grosso, Giron, Di Pietro, Sbardella, Sgambato, Prinari (35′ st Lorenzoni), Maschio, Broso (35′ st Rapino), Esposito, Orlando (38′ st Navarro). All.: Ronci.

ARBITRO: Alessandro Chindemi di Viterbo

RETI: 42′ pt Di Pietro (autogol); 19′ st Broso

ESPULSO: 25′ st Di Pietro (C)

AMMONITI: D’Antoni (M); Sgambato, Placidi (C)

NOTE:spettatori 2000 circa con discreta rappresentanza teatina.

GIULIANOVA-CAMPOBASSO 1-1



GIULIANOVA: Falso, Testoni, Sborgia; Censori, Ferrante, Di Pasquale; Mariani, Raparo (32' st Di Stefano), Gaetani (6' st. Falsaperla), Esposito (19' st. De Matteis), Nassi. A disp.: Sollo, Sciamanna, Halvorsen, Cardile, Pecoraro, Falco. All.: Giorgini

CAMPOBASSO: Conti; Dragone, Fusaro (35' pt. Scudieri); Marinucci Palermo, Di Gioaccvhino, Minadeo; Pani, Vitone, Di Gennaro, Todino (34' st. Miani), Cianci (46' st. Lapenna). A disp.: Maggi, Bosco, Progna, Fazio, , Pignataro, Vitelli. All.: Vullo

ARBITRO: Miele di Nola (Minichino-Paone)

RETI: pt. 8' Censori (G), 46' Todino (C)

ESPULSO: 39' st. Vitelli dalla panchina per proteste

AMMONITI: Vitone (C), Raparo (G), Di Gioacchino (C), Ferrante (C)

NOTE: Spett. 478 con rappresentanza ospite. Incasso di € 2.625,00 compreso il rateo di € 520,00 per 187 abbonati. Angoli: 1-1. Rec.: pt. 4', st. 5'.

OLYMPIA AGNONESE-SAN NICOLO' 3-4



OLYMPIA AGNONESE: Biasella, Carpentino, Maresca, Di Lullo (34’ st Pagliuca), Natalini, Lattarulo, Catalano, Ricamato, Ceolin (15’ st Perrotta), Cantoro (28’ st Serrone), Saltarin. A disposizione: Vescio, Carosella, Faggiano, Lisi, Sabelli, Santoro. Allenatore: Giuseppe Donatelli (squalificato, in panchina Marco Palazzo).

SAN NICOLO’ : Digifico, D’Orazio, Pretara (47’ st Mbodj), Micolucci, Gabrieli, Petronio, Chiacchiarelli, De Santis, Moretti, Santoni (28’ st Stivaletta), Mozzoni. A disposizione: Lupinetti, Alessandroni, Gentile, Donatangelo, Valim, Di Sante, Bartolini. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo

RETI: pt 9’ Ceolin, 17’ De Santis, 34’ Chiacchiarelli, 38’ Cantoro (rig.); st 23’ De Santis, 32’ Moretti, 43’ Serrone

TERMOLI-AMITERNINA 0-0



TERMOLI: Marconato, Scalbi, Sorianello, Falco, Fuschi, Camporeale, Santoro (54’ Russi), Romano, Ragatzu (74’ Persichitti), Dimatera (25’ Vitale), Cremona

A disposizione: Sabbato, Dispoto, Scarpone, Vita, Arbotti, Gagliano

All.: Giuseppe DI MEO

AMITERNINA: Merlini, Lenart D., Mariani (85’ Gizzi), Valente, Di Ciccio, Caprioli (74’ Carrato), Di Paolo, Petrone, Terriaca (65’ Torbidone), D’Alessandris, Shipple

A disposizione: Di Fabio, Santilli; Marcotullio, Di Alessandro, Lenart L., Ciannelli

All.: Vincenzo ANGELONE

Arbitro: Pragliola (TR)

Assistenti: Baldassarre (TA), Urselli (TA)

CELANO-JESINA 1-2



MARCATORI: 29'pt Marfia (Ce); 19'st e 37'st Traini (Je).

CELANO: Amabile, Villa, Simeoni, Marfia, Tartaglione, Castaldo, Iaboni, Suleman, Buongiorno, Pellegrino, Piccirilli. A disposizione: Cocuzzi, Castellani, Statella, D'Adamo, Calabrese, Vigliotta, Mercogliano, Ippoliti, Luzi. Allenatore: Colavitto.

JESINA: Tavoni, Tombari, Calcina, Brighi, Tafani, Marini, Carnevali, Cardinali N., Traini, Francia, Cardinali M.. A disposizione: Cornacchia, Gasparini, Ambrosi, Tittarelli, Pierandrei, Anconetani, Trudo, Sassaroli, Bastianelli. Allenatore: Bacci.

ARBITRO: Tursi di Valdarno.