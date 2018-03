Basket. L'Amatori Pescara in piena crisi: Maddaloni passa 73-59

MADDALONI. Continua il momento grigio per l'Amatori che sul campo del Maddaloni rimedia una inequivocabile sconfitta. Giornata negativa soprattutto nel tiro, ma di fatto la squadra pescarese ha perso quello smalto che ne aveva caratterizzato il gioco e la conseguente classifica fino ad un mese fa. Con Rajola febbricitante, contro I campani sono riusciti a tenere il campo solo per meta' gara, per affondare poi nella terza frazione; confusione ed imprecisione hanno favorito non poco il legittimo successo del Maddaloni assetata di punti per cercare di catturare il quinto posto in chiave play off. Inizio soporifero (11-0 al 6'), poi il recupero contro l'ex Piscitella ed il lungo Matrone a spingere I locali. Temporaneo sorpasso al 17' (tripla di Di Donato, 23-24) per un successivo equilibrio durato fino a meta' gara. Una migliore difesa e l'apporto di Polonara e Di Donato, non sono stati sufficienti a controbilanciare gli errori al tiro ed I contropiede subiti, cosicche' e' stato agevolato il compito dei piu' determinati avversari che hanno preso il largo definitivo sul finire della terza frazione per poi amministrarlo senza problemi fino alla sirena finale. Con la quarta posizione (ed I play off) gia' praticamente in tasca da qualche domenica, la pausa pasquale dovra' essere utile per recuperare quella intensita' perduta che ha caratterizzato il buon cammino della squadra fino ad un mese fa. L'obiettivo e' quello di arrivare ai play off con uno stato di salute ottimale, passando per le ultime due gare che restano, in primis il turno apparentemente agevole con il Taranto in casa il 12 aprile.

MADDALONI - AMATORI PESCARA 73-59

Maddaloni: Ragnino , Piscitelli 14 , Guastaferro , Desiato 15 , Marini 7 , Garofalo , Rusciano 10 , Chiavazzo 12 , Rollo , Matrone 15. All. Massaro

Amatori Pescara: Pepe 6 , Rajola 9 , Di Carmine 2 , Di Fonzo , De Martino 5 ,Timperi 1 , Di Donato 20 , Bini , Polonara 16 , Di Marco . All. Salvemini.

Arbitri: Isimbaldi (Briosco) e Colombo (Cantu').

Parziali: 17-6; 32-28; 57-44.

Note: 5 falli: De Martino . Maddaloni: tiri da 3 : 6/15 ; tiri da 2: 25/39 ; tiri liberi 5/13 ; rimbalzi: 37 (Piscitelli) . Amatori: tiri da 3: 9/32 ; tiri da 2: 13/37 ; tiri liberi: 6/11 ; rimbalzi 29 (Di Donato 7).