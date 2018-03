Basket. Amatori Pescara e Vasto giocano in trasferta. C'è anche Rieti-Giulianova

ABRUZZO. La vittoria di sabato scorso contro la Luiss Roma ha rinfrancato il morale di una Globo Giulianova che si appresta ad affrontare un vero e proprio tour de force, che la vedrà affrontare tutte le migliori squadre del girone. Il primo passo è rappresentato dalla sfida del PalaSojourner contro la Npc Rieti, formazione data dagli addetti ai lavori come tra le probabili vincitrici del campionato e adesso saldamente al terzo posto in classifica a soli due punti da Montegranaro e Palestrina.

Rieti è una di quelle formazioni nate e costruite per disputare un campionato di vertice. Rinforzatasi nelle ultime settimane con la guardia Nicolas D’Arrigo, seppur ancor non ottimamente integratosi nei meccanismi, i reatini sono una squadra profonda e molto ben equilibrata, specie dal punto di vista dell'attacco: tra gli 11 ed i 9 punti di media realizzativa ci sono la bellezza di 8 giocatori, a dimostrazione che a turno un po' tutti possono ergersi a protagonisti. La difesa, forse la specialità della casa, è impenetrabile visto che i 64 punti subiti di media rendono Rieti la migliore del campionato. In una squadra così ben bilanciata è difficile parlare di prime donne ma tra le individualità degne di nota non possiamo dimenticare Feliciangeli, che nonostante i 41 anni non ha perso il vizio di fare canestro, il lungo Spizzichini ed il play Stanic che con 4,5 assist a partita guida con maestria i compagni. Menzione speciale per i vari Iannone, Benedusi e Rosignoli che vanno a completare una squadra profonda in ogni reparto.

Con tutti gli effettivi a disposizione in settimana lo staff tecnico giallorosso ha lavorato duramente in vista di questa importante partita. Sulla carta il risultato sembrerebbe già scritto ma durante tutto questo campionato Gallerini e compagni ci hanno abituato a grandi prestazioni contro le grandi squadre. Domenica la prova del campo.

Appuntamento con la palla a due, domenica 29 marzo, alle ore 18:00 sul parquet del PalaSojourner di Rieti.

Nell'altro girone il Vasto, dopo aver superato nell'ultimo turno 71-61 il Maddaloni, farà visita al Francavilla Fontana. Palla a 2 domenica alle ore 18,00.

Trasferta ostica anche per l'Amatori Pescara, che farà visita al Maddaloni. Fischio d'inizio alle ore 18,00 di domenica.