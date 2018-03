Basket Serie C Abruzzo. Vincono Magic Chieti e Penta Teramo

ABRUZZO. Non accenna a fermarsi la corsa del Penta Teramo nella fase ad orologio. Seconda giornata e seconda importante vittoria. Dopo aver espugnato il parquet di Termoli i ragazzi di Gramenzi concedono il bis, questa volta sul parquet amico del PalaScapriano, in quella che è la partita più sentita della stagione: il derby contro il Basket Ball Teramo. Il 76-62 finale premia i biancorossi che così possono continuare la rincorsa al secondo posto in classifica, ora ad appannaggio del Magic Basket Chieti.

Il Penta ha giocato una partita caparbia e concentrata al cospetto di un avversario che già in stagione aveva inflitto un dispiacere ai biancorossi. Dopo una prima frazione di studio nella quale i ragazzi di Gramenzi hanno preso le misure agli ospiti (18-17 al 10') a partire dal secondo quarto la gara ha cambiato volto. Guidati da un superlativo Moretti, autore di ben 29 punti, e dai positivi De Lutiis e Cufari, i biancorossi hanno messo il turbo incrementando il vantaggio fino a superare la doppia cifra (40-29 al 20'). Nella seconda metà gara, il Penta Teramo ha gestito, senza troppi patemi, il vantaggio accumulato (59-47 al 30') incrementandolo fino al +14 (76-62 al 40') che sanciva la quindicesima vittoria in campionato.

Massimo Gramenzi, allenatore del Penta Teramo, a fine gara commentava: "Sono molto contento della prestazione, perchè il Basket Ball è un valido avversario. A differenza della gara del girone di ritorno dove siamo stati sconfitti, questa volta non ci siamo deconcentrati giovando sempre al 100%. Queste due vittorie ci danno morale e consapevolezza nei nostri mezzi, specie in vista dei prossimi incontri che si preannunciano impegnativi".

Negli altri campi successo del Magic Chieti che ha superato 82-51 l'Ennebici Campobasso. Vittoria in trasferta di misura 73-72 del Torre de' Passeri sul parquet di Chieti. Affermazione esterna anche del Nuovo Basket Aquilano 80-67 a San Salvo. Sconfitta casalinga del Nova Basket Campli 64-49 con il Sulmona. Ha riposato l'Airino Termoli.

Classifica dopo 24 giornate: Airino Termoli 38 punti; Magic Chieti 32; Penta Teramo 30; Basketball Teramo 26; San Salvo, Nuovo Basket Aquilano e Nova Campli 22; Sulmona 18; Chieti 14; Campobasso 10; Torre de' Passeri 6.

Prossimo turno: Chieti-Campobasso; Torre de' Passeri-Penta Teramo; Magic Chieti-Basketball Teramo; San Salvo-Nova Campli. Riposa il Nuovo Basket Aquilano.