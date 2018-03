Pallavolo. Ultima di campionato per l'Ortona. C'è il Castellana

ORTONA. 11a giornata di Ritorno, ultima scena di un film da ricordare per la Sieco Service prima di approdare nel secondo episodio.

Una stagione regolare emozionante, che domenica decreterà la famosa griglia dei playoff 2015. Gare fondamentali si giocheranno sui campi della Serie A2, per decidere le postazioni migliori.

In casa Impavida c'è la voglia di sottolineare prestazioni di alto livello e di chiudere così sul gradino più alto che da tempo è blindato dagli ortonesi. Al tempo stesso c'è la consapevolezza di giocare una partita difficile, contro una squadra combattiva e che non ha mai mollato in questo campionato.

Ad attendere i ragazzi di coach Lanci c'è il bomber Morelli, opposto di talento ed esplosivo, c'è l'esperienza di Castellano e Giosa e ci sono ragazzi di valore abituati a dare anima e corpo in campo.

Nulla deve essere dato per scontato in questo match che per Ortona significherebbe consolidare una forza importante in vista dei playoff e concludere così la prima fase da protagonista.

Concentrazione, cuore e tanto carattere dovranno essere una prerogativa importante per la squadra abruzzese, come sottolinea l'opposto Peter Michalovic:

"Sarà una sfida difficile ma da affrontare con intelligenza e attenzione. La matematica parla da sola e sappiamo che ci servono punti per concludere al primo posto e dobbiamo combattere per raggiungere questo scopo. E' stato un campionato stupendo ed è difficile pensare alla gara più bella; certamente non dimenticherò la gara di Sora e quella di Corigliano dove nonostante le difficoltà siamo riusciti ad essere una vera squadra e a reagire.

Sogno il primo posto, e penso che per tutti sia così. Penso che la chiave per arrivare a questo traguardo sia giocare con grinta, cuore e testa".

Arbitri dell'incontro al PalaGrotte i signori Piperata Gianfranco (BO) e Palumbo Christian (Rende - CS).



Le altre gare - 11a Ritorno ( domenica 22 marzo ore 18.00)



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Caffè Aiello Corigliano, Centrale McDonald's Brescia - Cassa Rurale Cantù, Conad Reggio Emilia - Globo Banca Pop.del Frusinate Sora, Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania - B-Chem Potenza Picena, Aurispa Alessano - Domar Matera

PLAYOFF 2015



Le 8 squadre

Sieco Service Ortona, Globo Banca Pop. Frusinate Sora, B-Chem Potenza Picena, Caffè Aiello Corigliano, Cassa Rurale Cantù, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Domar Matera, Conad Reggio Emilia



Accoppiamenti

Quarti di finale:

(1a – 8a) / (2a – 7a) / (3a – 6a) / (4a – 5a)

Semifinali:

(Vincente 1a – 8a) – (Vincente 4a – 5a)

(Vincente 2a – 7a) – (Vincente 3a – 6a)

Finale:

(Vincente prima semifinale) – (Vincente seconda semifinale)