Ok Chieti. Pareggiano Giulianova e Celano. Ko San Nicolò e Amiternina

CHIETI-MATELICA 3-0





CHIETI: Placidi; Sbardella Di Pietro Sgambato; Del Grosso (34′ st Rapino) Maschio Prinari (41′ st Napoli) Giron; Orlando Broso (32′ st Diop) Esposito. A disp.: D’Amico, Di Federico, Navarro, Perfetti, Napoli, Lagzir, Pisani. All.: Ronci.

MATELICA: Spitoni; Ranucci D’Addazio Gilardi Benedetti; Iotti Borgese Lazzoni (17′ st Moretti) Mangiola (20′ st Lanzi); Ferretti (24′ st Jachetta) Ambrosini. A disp.: Passeri, Girolamini, Moras, Mandorino, Corazzi, Api. All.: Bartoccetti.

ARBITRO: Citarella di Matera

ASSISTENTI: Perrelli e Viola di Isernia

RETI: 2′ pt Broso (C), 45′ pt Esposito (rig.) (C), 4′ st Esposito (C)

AMMONITI: Borgese, Ferretti, Spitoni, Ranucci, Moretti (M); Prinari (C)

NOTE: spettatori 300 circa con sparuta rappresentanza ospite. Angoli 4-4. Recupero 0′ + 4′





GIULIANOVA-FERMANA 2-2



GIULIANOVA: Falso; Di Stefano (1' st. De Matteis), Sborgia; Censori, Ferrante, Di Pasquale; Mariani, Raparo, Gaetani, Esposito, Nassi (44' st. Falsaperla). A disp.: Sollo, Testoni, Halvorsen, Sciamanna, Cardile, Pecoraro, Cichella. All.: Giorgini.

FERMANA: Savut; Stranieri, Toscano; Cossu, Grieco, Cusaro; Tozzo, Omiccioli, Pedalino, Valdes Seara, Nazziconi. A disp.: Moscatelli, Bellucci, Ciuffetti, Costantino, Gibellieri, Greconelli, Lattanzi, Sako, Terrenzio. All.: Iaconi

ARBITRO: Lillo di Brindisi; Assistenti: Bruni-Rega

RETI: pt. 9' Nazziconi (F), 15' Pedalino (F); st. 19' Gaetani (G), 23' Raparo (G).

ESPULSI: 38' st. Pedalino (F) per farse irriguardosa al guardalinea Bruni

AMMONITI: Di Pasquale (G), Omiccioli (F), Pedalino (F), Censori (G), Mariani (G), Valdes (F), Savut (F), Grieco (F).

NOTE: Spettatori 486, incasso di € 2.735,00, compreso il rateo di € 520,00 per 187 abbonati. Angoli: 4-3 per il Giulianova. Rec: pt. 2' , st. 4'.

CELANO-CIVITANOVESE 2-2



CELANO (4-3-3): Amabile, Villa (38’ st Vigliotta), Simeoni, Marfia, Tartaglione, Castaldo, Iaboni, Suleman, Buongiorno, Pellegrino (31’ st Mercogliano), Piccirilli. A disposizione: Cocuzzi, Castellani, Scatena, Statella, Calabrese, Retico. All. Gianluca Colavitto.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Silvestri, Ficola (36’ st Zekiri), Mioni, Bensaja, Morbiducci, Biagini (1’ st Cossu), Bigoni, Massaccesi, Amodeo, Margarita, Pintori (39’ st Shiba). A disposizione: Geria, Di Pentima, Ruzzier, Carlini, Forgione, Magini. All. Antonio Mecomonaco.

ARBITRO: Luigi Carella della sezione di Bari (Pierangelo Pellegrini – Diego Di Tondo di Barletta).

RETI: 11’ pt Castaldo, 13’ pt Buongiorno, 25’ pt Bigoni, 8’ st rigore Amodeo .

NOTE: spettatori 200 circa con sparuta rappresentanza ospite, terreno pesante, temperatura 8 gradi. Ammoniti Suleman (gioco falloso), Iaboni (proteste), Castaldo (gioco falloso) Mioni (gioco falloso), Tartaglione (proteste) e Pintori (gioco falloso). Corner 5-5. Recupero 1’+5′.

SAMBENEDETTESE-SAN NICOLO' 2-0



SAMBENEDETTESE: Fulop, Botticini, Lobosco, Paulis, Fedi, Pepe, Baldinini, Carteri (41’ st Menicozzo), Tozzi Borsoi, Napolano (40’ st Bitancourt), Alessandro (14’ st D’Angelo). A disposizione: Marani, Viti, Oddi, Gentile, Franco, Scarpa. Allenatore: Silvio Paolucci

SAN NICOLO’ : Digifico, D’Orazio, Mozzoni (40’ st Pretara), Micolucci, Mbodj (30’ st Gabrieli), Petronio, Valim, Stivaletta, Moretti, Santoni (24’ st Di Sante) Chiacchiarelli. A disposizione: Lupinetti, Alessandroni, Gentile William, Donatangelo, De Santis, De Petris. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Niccolò Zizza di Finale Emilia (Vitale e Fumarola)

RETI: pt 2’ Fedi; st 17’ Napolano

NOTE: spettatori circa 1500. Ammoniti: Mbodj, Paulis. Angoli: 1-9. Recuperi: pt 1’ st 4’





FANO-AMITERNINA 4-0





FANO (4-3-1-2): Ginestra, Moretti, Cesaroni, Lunardini (30' st Bianchi), Nodari, Torta, Sivilla (24' st Sartori), Favo, Gucci (36' st Bussaglia), Borrelli, Marconi. Allenatore: Alessandrini.

AMITERNINA (4-5-1): Merlini, Rausa, Shipple, Valente, Santilli, Carrato, Di Alessandro, Petrone, Terriaca (13' st Gizzi), Terriaca, Lenart (1' st Torbidone), Romano (30' st Rossi). Allenatore: Angelone.

Arbitro: Cecconi di Lovere

Reti: Sivilla (3'), Gucci (11'), Sivilla (R, 5' st), Sartori (26' st).

Ammoniti: Cesaroni, Romano. Angoli: 4-2.