Basket. Domenica no per l'Amatori Pescara. A sorpresa Mola passa 77-60

PESCARA. Una giornata no, pesante, inattesa, ma che nell'arco di un torneo ci può anche stare. La peggiore prestazione stagionale spiega la sconfitta di Mola contro il Geofarma (77-60), in una gara che ha visto I pescaresi brillanti solo nei primi sei minuti (2-9) prima che calasse il buio, fatto di scarsa lucidita' e precisione, contro il quale il Mola, protagonista di una buona gara, ha avuto gioco facile ed ha conquistato la posta in palio con ampio merito. Il parziale accumulato tra fine primo quarto e primi sette minuti del secondo (27-2) ha posto le ampie basi per la vittoria dei pugliesi, andati avanti con un margine rimasto sempre intorno ai 20 punti intaccato occasionalmente dalle conclusioni di Di Donato e Polonara, e con I pescaresi che hanno sempre arrancato, anche con una maggiore aggressivita', senza pervenire a riscontri tangibili. Leo, Teofilo e Salamina hanno tirato con maggior precisione e catturato il doppio dei rimbalzi dei pescaresi, legittimando una vittoria senza attenuanti per gli ospiti. Per l'Amatori un calo inatteso, generato da cause che Salvemini dovra' cercare, ed alle quali porre rimedio, per riportare subito il gioco dei suoi ragazzi allo standard che finora ha prodotto un torneo comunque oltre le aspettative, e con la quarta posizione ancora saldamente in mano. Il calendario offre una occasione ghiotta gia' da domenica prossima nella gara casalinga contro il fanalino di coda Francavilla Fontana.

GEOFARMA MOLA - AMATORI PESCARA 77-60

Geofarma Mola: Mazzarano 3 , Musci 1, Chiriatti 3 , Pavone 5 , Didonna 8 , Salamina 17 , Teofilo 15 , Leo 20 , Calo' 5, Stimolo . All. Lotesoriere.

Amatori Pescara: Pepe 12 , Rajola 8 , Di Carmine , Di Fonzo , De Martino ,Timperi 6 , Di Donato 19 , Bini 4 , Polonara 11 , Di Marco . All. Salvemini.

Arbitri: Gaudino (Nocera Inf.) e Fiore (Scafati).

Parziali: 24-12; 42-21; 61-40.

Note: 5falli: nessuno . Mola: tiri da 3 : 9/21 ; tiri totali: 29/53 ; tiri liberi 10/15 ; rimbalzi: 42 (Teofilo 11) . Amatori: tiri da 3: 7/28 ; tiri totali: 23/62 ; tiri liberi: 7/12 ; rimbalzi 20 (Pepe 7) .