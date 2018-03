Basket. Gioia Vasto in chiave play-off: regolata 65-52 Monteroni

VASTO. Doppia gioia per la BCC Vasto Basket nella 20ª giornata del campionato di serie B. I biancorossi, con una prestazione di carattere, hanno conquistato una bella vittoria contro la Nuova Pallacanestro Monteroni che era a caccia di punti per un buon posizionamento playoff. Ierbs e compagni sono stati bravi a mantenere alta la concentrazione, giocando con tanta intensità in difesa e riuscendo a superare i momenti difficili del match. Cruciale, come accade spesso alla squadra vastese, è stato il terzo quarto, in cui c’è stata difficoltà nell’andare a canestro e il Monteroni che è riuscito a rimettere la testa avanti (così come era capitato nell’inizio di partita). Ma la voglia di vincere e regalare una gioia al pubblico ha permesso ai padroni di casa di ritrovare al giusta compattezza e riuscire a riprendere la via del canestro. Così, nell’ultimo quarto, gli uomini di coach Di Salvatore hanno trovato i canestri della sicurezza che le hanno permesso di correre veloce verso il traguardo. Con i due punti conquistati ieri la squadra del presidente Spadaccini sale a quota 16 in classifica (+14 sul fanalino di coda Francavilla) e può guardare con serenità alle restanti 5 giornate (si riparte tra due settimane dopo la sosta per la Coppa Italia) in cui provare a togliersi qualche altra bella soddisfazione.

BCC Vasto Basket - Nuova Pall. Monteroni 65-52 (20-18/39-37/46-43/65-52)

BCC Vasto Basket: Dipierro 7, Antonini 5, Di Tizio 7, Ierbs 0, Durini 8, Menna ne, Martelli 10, Cordici ne, Lagioia 14, Mirone 14. Coach: Di Salvatore

Nuova Pall. Monteroni: Ingrosso 4, Paiano 4, De Giorgio 1, Grosso 13, Potì 8, Errico ne, Leucci 0, Laudisa 3, Mocavero 8, Leggio 11. Coach: Lezzi