Virtus Lanciano e Cittadella giocano soltanto il primo tempo: 2-2

LANCIANO. Succede tutto in un primo tempo scoppiettante e ricco di errori tra Virtus Lanciano e Cittadella (2-2).

Nel primo tempo avvio subito shock per gli abruzzesi. Al terzo ecco il vantaggio del Cittadella dal dischetto con Sgrigna per fallo in area ingenuo di Di Cecco su Kupisz.

La reazione del Lanciano è inconsistente ed il Cittadella al minuto 17 crea una tripla super occasione per il raddoppio. Prima ci prova Stanco che trova pronto Aridità, poi Busellato per 2 volte trova il muro decisivo di Bacinovic.

Due minuti dopo il primo lampo della Virtus Lanciano vale il pareggio. Fa tutto Piccolo che prima supera in dribbling un avversario poi a giro beffa Pierobon, tutt'altro che esente da responsabilità.

È il momento migliore per i rossoneri che ribaltano il punteggio al 25esimo. Angolo del solito Mammarella per la conclusione di Thiam che incenerisce Pierobon per la seconda volta in pochi minuti.

La gara sembra in discesa per gli abruzzesi ma al 35esimo il Cittadella fa 2-2. Cross di Barreca, la difesa del Lanciano non libera in tempo e favorisce l'inserimento perfetto di Stanco.

Nel finale di frazione non succede più nulla.

Nella ripresa subito Lanciano al secondo. Piccolo dal limite di sinistro non impensierisce Pierobon. All'ottavo nuovo duello tra Piccolo e Pierobon con quest'ultimo che compie un autentico prodigio sulla botta al volo dell'ex Livorno.

La gara in sostanza termina qui, con le 2 squadre incapaci di creare grattacapi alle retroguardie avversarie.

Martedì turno infrasettimanale anche per la Virtus Lanciano, che farà visita al lanciatissimo Vicenza.



VIRTUS LANCIANO-CITTADELLA 2-2 (primo tempo 2-2)



MARCATORI: 3'pt Sgrigna (Ci); 19'pt Piccolo (La); 25'pt Thiam (La); 35'pt Stanco (Ci).

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Aridità; Aquilanti, Troest, Amenta, Mammarella (35'st Nunzella); Vastola, Bacinovic, Di Cecco (18'st Paghera); Piccolo, Monachello (14'st Cerri), Thiam. A disposizione: Petrachi, Ferrario, De Silvestro, Fioretti, Agazzi, Pinato. Allenatore: D'Aversa.

CITTADELLA (4-4-2): Pierobon; Cappelletti, Scaglia, De Leidi (31'st Camigliano), Barreca; Kupisz, Busellato, Rigoni, Minesso (24'st Bazzoffia); Sgrigna (37'st Paolucci), Stanco. A disposizione: Valentini, Pecorini, Benedetti, Schenetti, Gerardi, Coralli. Allenatore: Foscarini.

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma 1 (Santoro-Soricaro).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 3mila spettatori. Ammoniti: Vastola, Monachello, Kupisz, Paghera, Barreca. Espulsi: nessuno.



Andrea Sacchini