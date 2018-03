Basket. Vittoria scaccia crisi per il Vasto. Espugnata 72-60 Isernia

ISERNIA. È una vittoria preziosissima quella conquistata dalla BCC Vasto Basket nella 20ª giornata del campionato di serie B. I biancorossi sono riusciti ad imporsi in casa de Il Globo Isernia per 72-60 dopo una partita praticamente mai in discussione. Solo nei primi minuti del primo quarto, grazie ad un break d’avvio, i padroni di casa sono riusciti a mettere la testa avanti. Poi, con una buona prestazione di squadra e con la buona vena realizzativa dei due “piccoli” Dipierro e Durini, la squadra di coach Di Salvatore ha saputo tenere in mano le redini della gara senza troppi affanni. I vastesi hanno raggiunto un vantaggio massimo di 18 punti, che si è poi assottigliato a 8 per poi tornare in doppia cifra con costanza. Con la vittoria ottenuta ad Isernia la formazione del presidente Spadaccini sale a quota 14 punti, trovandosi così davanti a Venafro, Taranto, la stessa Isernia e Francavilla. A sei giornate dal termine della stagione la permanenza in serie B è ormai cosa fatta (+12 sul Francavilla fanalino di coda con lo scontro diretto a favore). L’obiettivo salvezza non è praticamente mai stato in discussione durante il corso della stagione e in casa BCC Vasto Basket si può iniziare a guardare con un occhio al futuro. Il prossimo campionato di serie B si preannuncia avvincente e difficile e bisognerà farsi trovare preparati e con tanto entusiasmo.

Il Globo Isernia - BCC Vasto Basket 60-72 (11-22/26-38/47-55/60-72)



Il Globo Isernia: J. Bracci 0, Bastone 15, Delvecchio 1, Cardinale 15, Brighi 13, Triggiani 3, De Santis 0, Rianna 0, M. Bracci 4, Preite 9. Coach: Cardinale

BCC Vasto Basket: Dipierro 20, Di Tizio 9, Durini 18, Lagioia 6, Mirone 14, Antonini 0, Ierbs 0, Menna 2, Martelli 5, Cordici 0. Coach: Di Salvatore