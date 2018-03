Basket. L'Amatori Pescara lotta ma non basta. Palermo vince 78-69

PALERMO. Una sconfitta onorevole quella patita a Palermo contro la Nuova Aquila, nello scontro che opponeva le seconde in classifica. Il divario tecnico riconosciuto alla formazione siciliana, che aveva gia' vinto all'andata al Palaelettra, e' riemerso anche nella lunga trasferta dell'Amatori, che pure ha tenuto adeguatamente testa ai piu' quotati avversari per tutta la prima meta' della gara. Poi, il trio Giovanatto, Rizzitiello, Merletto ha aperto la strada al gioco dei locali, portandoli alla meritata vittoria. I ragazzi di Salvemini hanno patito le precarie condizioni fisiche di capitan Rajola, sceso in campo nonostante gli stascichi di un fastidioso infortunio. Ma tutto sommato la prestazione fornita e' stata positiva, in sintonia con le gare precedenti, anche se non ha prodotto la vittoria per merito soprattutto delle migliori percentuali e della maggior consistenza a rimbalzo dei padroni di casa. L'Amatori e' stata sempre in partita, ha lottato fino alla fine variando adeguatamente le difese. Dopo un avvio favorevole al Palermo, Pepe e Polonara riequilibrano il punteggio nella prima frazione. Al 17' una tripla di Pepe procura anche il sorpasso (29-30) in un contesto di assoluto equilibrio. Il break che scuote la gara avviene nel terzo quarto, quando le triple di Rizzitiello e Merletto, ed I canestri di Giovanatto procurano un vantaggio (61-48 al 28') al quale I pescaresi reagiscono ma con affanno. L'ultima frazione vede ancora l'Amatori inseguire ma sempre stando in partita; al 27' si e' sul 72-64 (con in campo un buon Matteo Bini) ma manca la spallata finale, anche per le attenzioni dei locali, che vincono con merito. Le attenzioni ora si spostano sulla prossima gara interna, con il Venafro, da centrare per restare nel gruppo di testa.

NUOVA AQUILA PALERMO - AMATORI PESCARA 78-69

Palermo: Cozzoli , Antonelli 11 , Gottini 4 , Tagliareni , Merletto 16 , Di Emidio 2 , Rizzitiello 18, Giovanatto 22 , Dragna 5 , Caronna . All. Marletta.

Amatori Pescara: Pepe 18 , Rajola 6 , Di Carmine , Di Fonzo , De Martino 6 ,Timperi 2 , Di Donato 13 , Bini 5 , Polonara 19 , Di Marco . All. Salvemini.

Arbitri: Zangrando (Carbonera) e Chiodi (Teolo)

Parziali: 23-16; 35-31; 64-54.

Note: 5falli: Antonelli. Palermo: tiri da 3 : 10/23 ; tiri totali: 31/63 ; tiri liberi 6/8 ; rimbalzi: 36 (Giovanatto 8) . Pescara: tiri da 3: 7/25 ; tiri totali: 25/60 ; tiri liberi: 12/20 ; rimbalzi 28 (Pepe 9) .