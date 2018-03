Disastro Chieti. Giulianova batte il Celano. Pari San Nicolò, ko Amiternina

JESINA-CHIETI 4-0





JESINA (3-4-3): Tavoni, Nicola Cardinali, Calcina, Frulla, Tafani, Tombari, Sassaroli (34° Carnevali), Mattia Cardinali, Trani, Francia (28°st Brighi), Pierandrei.

Allenatore: Bacci

CHIETI (4-3-3): Placidi, Sgambati, Giron, Perfetti, Rapino, Di Pietro, Prinari (28°st Napoli), Lagzir (13°st Giammarino), Broso (30°st Lorenzoni), Orlando, Diop. Allenatore: Ronci.

Arbitro: Bendandi di Ravenna.

CELANO-GIULIANOVA 0-2





SAN NICOLO'-VIS PESARO 1-1 https://www.youtube.com/watch?v=2lTvow29sAM

SAN NICOLO’: Digifico, D’Orazio (40’ st Pretara), Mozzoni, De Santis, Gabrieli, Petronio, Valim, Stivaletta, Bartolini (38’ pt Iaboni), Moretti (40’ st Di Sante), Chiacchiarelli. A disp.: Lupinetti, Mbodj, Alessandroni, Gentile, Donatangelo, Santoni. All.: Massimo Epifani.

VIS PESARO: Teodorani, Fabbri, Dominici, Granaiola, Brighi, Labriola, Bartolucci, Rossoni, De Iuliis (40’ st Zanigni), Ruffini, Bugaro. A disp.: Stefanelli, Pangrazi, Vagnini, Rosati, Filippucci, Torelli, Rossi, Evacuo. All.: Antonio Ceccarini.

ARBITRO: Andrea Tursi di Valdarno.

NOTE: spettatori circa 500 di cui una ventina provenienti da Pesaro. Ammoniti Petronio, Valim, Brighi, Moretti e Bartolucci. Espulso, al 29’ st, Petronio per doppia ammonizione. Angoli: 4-5. Recuperi: pt 2’ st 3’.

RETI: st 11’ Moretti, 19’ Bugaro (rig.)

AMITERNINA-MACERATESE 0-1

AMITERNINA: Di Fabio, Lenart, Shipple, Di Ciccio, Santilli, Cerrato, Scordella (17’ st Terriaca), Petrone, Torbidone, Gizzi. Di Paolo. All. Angelone.

MACERATESE: Saitta, Cordova, D’Alessio, Croce, Garaffoni, Marini, De Grazia, Perfetti, D’Antoni 6 (27’st Belkaid), Villanova (13’st Petti), Kouko. All. Magi

ARBITRO: Cipriani di Empoli .

Rete: 8’pt De Grazia.

Note: spettatori 250 (100 da Macerata); ammoniti Santilli, Perfetti, Di Paolo; al 10’st espulso Perfetti per doppia ammonizione.