Rugby. Gran Sasso in trasferta a Prato. In Serie C derby Avezzano-Sambuceto

ABRUZZO. Approfittando del turno di riposo del campionato di Eccellenza (stop per L'Aquila che tornerà in campo a marzo, ndr), scende in campo la Serie A e la Serie C1 e C2.

Concentrato e certo. «Non sarà una partita semplice, ma la squadra cercherà a tutti i costi la vittoria». Con la proverbiale calma che lo contraddistingue Daniele Giampietri, capitano della Gran Sasso Rugby, lancia un messaggio di fiducia ai tifosi e a tutti gli appassionati della palla ovale. Ad un giorno dalla trasferta di Prato, infatti, il capitano aquilano pensa a incoraggiare il gruppo. «Il Prato Sesto è una squadra che conosciamo bene, ha buone individualità ed esprime un buon gioco collettivo, ma non dobbiamo dimenticarci che lo abbiamo già battuto in passato». Dopo una settimana di intensi allenamenti, la Gran Sasso recupera anche un paio di giocatori fondamentali nell'economia della squadra. «In questi giorni abbiamo lavorato bene, possiamo vincere con tutti - sostiene il coach della formazione abruzzese Pierpaolo Rotilio -. Arriviamo da due sconfitte, intendiamo riscattarci e dipende solo da noi». Dopo la pausa forzata di due settimane dovuta al “6 nazioni”, domenica 22 febbraio i grigiorossi partiranno per la Toscana con il proposito di conquistare una vittoria fondamentale.

Appuntamento, quindi, alle ore 14.30 sul campo di Querceto, dove l'arbitro Meconi di Roma dirigerà il match U.R. Prato Sesto vs Gran Sasso Rugby. La formazione abruzzese sarà svelata nelle prossime ore.

In Serie C1 dopo due settimane di sosta che sono servite a recuperare qualche infortunato e ad affinare la preparazione per il prosieguo del campionato, domenica 22 febbraio alle 14,30 ripartirà la corsa dell’Avezzano Rugby verso la vetta della classifica. Ospite dei marsicani sarà la Gran Sasso – squadra cadetta.

Nel girone di qualificazione dei mesi scorsi, i due team si sono già affrontati e nei due scontri hanno sempre avuto la meglio i ragazzi gialloneri. Importante, alla luce di questo, è non sottovalutare gli avversari che vorranno sicuramente ben figurare nell’unico derby abruzzese di questa pool promozione.

Preparazione curata nei minimi dettagli da parte dei tecnici Di Stefano e Terrenzio in questi quindici giorni di stop e rosa al completo per questo delicato match.

“Nel rugby non conta la qualità individuale - commentano i coach - bensì la capacità di mettere la stessa a disposizione del gruppo e del sistema di gioco della squadra. Appena i ragazzi entreranno in quest’ottica allora andranno veramente in alto”.

In C2 gara importante tra Vasto e Polisportiva L'Aquila.