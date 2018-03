Pallavolo. Trasferta ostica in Puglia per la Sieco Service Ortona: c'è Alessano

ALESSANO. Nuova trasferta e nuova sfida per la Sieco, in questa 7a giornata di Ritorno, impegnata nella bellissima Puglia.

Il nuovo avversario è l'Aurispa Alessano di coach Medico.

Non esistono partite facili in questa stagione e la squadra abruzzese lo sa bene. Lavoro sodo in palestra dopo la vittoria casalinga con Brescia, in vista di un match delicato e in un campo molto caldo.

In casa pugliese c'è voglia di riscatto dopo l'ultima di campionato e soprattutto c'è la consapevolezza di poter giocare davanti ad un pubblico caloroso come quello di casa. Formazione che non molla mai e con giovani pronti a dare tutto, può contare sull'opposto Armenakis e un Bolla sempre pericoloso quando chiamato in causa.

Ortona deve continuare a credere nelle sue potenzialità, lottando fino alla fine per mantenere il miglior posto possibile in vista dei playoff.

Come sempre non conteranno i punti in classifica ma conterà la grinta e la voglia di portare a casa un nuovo ed importante risultato.

Gli arbitri dell'incontro Chimento Pasquale (Formello - RM) e Fretta Elisa (Collegno - TO)

Sul prossimo impegno contro l'Aurispa Alessano, parla il palleggiatore Mattia Matricardi: " E' una gara fondamentale per continuare la striscia positiva e per ritrovare l'alto livello di gioco che ci ha sempre contraddistinto. Alessano è un gruppo unito e che esprime un bel gioco di squadra. Giocheranno davanti ad un pubblico sicuramente caloroso e penso che daranno il massimo contro la capolista. Sarà dura ma dobbiamo fare la nostra partita in vista anche dello sprint finale".