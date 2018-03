Basket Serie B. L'Amatori Pescara vola a Palermo. Giulianova oggi col Fondi

ABRUZZO. Rinfrancata dalle tre vittorie consecutive (Martina,Vasto,Isernia) dopo la doppietta negativa Agropoli-Catanzaro, la truppa di Salvemini domenica decollerà alla volta di Palermo per affrontare i locali della Nuova Aquila nel big match della settima giornata di ritorno. Le due squadre hanno entrambe 28 punti e condividono (con Bisceglie) la seconda posizione alle spalle della capolista Agropoli.

Morale alto tra i ragazzi pescaresi che si sono allenati con la consueta intensità, partendo dal rivedere la partita di andata quando i palermitani violarono il PalaElettra con il punteggio di 92-77 dopo aver giocato la “partita perfetta”. In quell’occasione infatti la corazzata siciliana, neopromossa dalla DNC ma costruita in estate con il chiaro intento di fare il “doppio salto” in A2, sfoderò forse la migliore prestazione della stagione tirando con il 69% da due e con il 54% da tre.

Il piano partita di Salvemini sarà quindi improntato ad impedire che i vari Cozzoli, Gottini, Merletto, Antonelli, Giovanatto, Rizzitiello, Dragna e l’ultimo arrivato (da Chieti) Di Emidio, ripetano la mostruosa prestazione di novembre, e a cercare di imporre il proprio gioco che, soprattutto in trasferta, quest’anno è stato sempre bello ed efficace, anche nelle due sole occasioni in cui è uscita sconfitta.

Alla preparazione settimanale non ha però partecipato capitan Rajola che ha svolto solo blandi esercizi differenziati, non avendo ancora smaltito totalmente la contrattura muscolare che gli ha impedito di giocare contro Isernia. Stefano ha guardato i compagni allenarsi da bordo campo ma partirà con la squadra e il suo impiego sarà deciso solo domenica.

Chi vincerà il confronto farà un grande passo verso un posto sul “podio” della regular season mettendosi in posizione di sicurezza per finire nelle prime tre piazze.

Il pronostico vede favoriti i padroni di casa (sconfitti a domicilio solo da Martina quindici giorni fa dopo un’imbattibilità interna che durava da oltre due anni), ma i “ragazzi terribili” di coach Salvemini non andranno certo a Palermo a fare una gita culturale.

Ci si aspetta quindi un’altra partita bella e combattuta che divertirà senz’altro il caldo e numeroso pubblico del Pala Mangano di Palermo. Inizio alle ore 18 con palla alzata da Zangrando di Carbonera (TV) e Chiodi di Teola (PD).

IL GIULIANOVA TORNA IN CAMPO OGGI ALLE 18,30 IN CASA COL FONDI

Dopo la vittoria in casa contro Cagliari che ha interrotto la serie negativa di 3 sconfitte consecutive, la settimana scorsa in quel di Rimini è giunto uno stop in una gara che con un po’ più di fortuna e concentrazione avrebbe potuto avere un esito decisamente diverso. I giallorossi giuliesi infatti hanno giocato una buonissima partita dal punto di vista offensivo, segnando più di 80 punti in un campo non dei più facili, ma dal punto di vista difensivo hanno forse concesso un po’ troppo ai ragazzi di coach Mladenov che hanno così portato a casa la quinta vittoria stagionale.

In una settimana un po’ particolare per via dell’assenza per qualche giorno dei giovani Mirko Gloria e Francesco Papa, impegnati con il raduno della Nazionale Under-20, e con Stefano Cianella impegnato in sedute di lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per una settimana, i ragazzi di Francani hanno lavorato duramente per affrontare la partita di stasera contro il Fondi, gara da vincere assolutamente per ritornare ad assaporare il gusto dei due punti.

Quella di stasera i sarà una gara impegnativa, perché i laziali a dispetto della classifica sono un'ottima squadra. Il campionato della Oasi di Kufra infatti finora non è stato esaltante, come testimoniano gli 8 punti raccolti e le 7 sconfitte nelle ultime 8 giornate. La compagine laziale naviga infatti nelle parti basse della classifica con solo 8 punti all’attivo, buoni per la tredicesima posizione, forse una classifica bugiarda se si guarda il valore del roster di coach Xhelal Kalaja, che può annoverare giocatori importanti come il bomber Antonello Lilliu, play-guardia dalla mano caldissima (18,5 punti a sera), il presidente-giocatore Giuseppe Romano, che a 42 anni non ha perso il vizio di segnare (15 tirando da due con il 52%) e l’ottimo Marko Jovancic (12,7 punti e 4,6 rimbalzi a partita). Attenzione sotto canestro a Lorenzo Petrosino ed a Gaetano Pietrosanto (8,1 punti e 5,4 rimbalzi a partita).

La Globo Giulianova per portare a casa la partita dovrà essere brava a stringere le maglie della difesa e controllare il pallino del gioco non permettendo agli ospiti di abbassare i ritmi, cosa in cui sono molto bravi.

Appuntamento con la palla a due, oggi 21 febbraio, alle ore 18:30 sul parquet del PalaCastrum di Giulianova.