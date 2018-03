Pallavolo. Il campionato della Sieco Service riparte da Ortona: cè il Brescia

ORTONA. "The show must go on" cantavano i Queen, ed è questo il motto di questa nuova partenza, di questo punto a capo che la Sieco Service Impavida Ortona deve e può mettere in atto.

Il 70°Campionato di Serie A2 riprende il suo cammino e la squadra di coach Lanci ora deve avere la forza e la grinta per ripartire e farlo da grande squadra.

La nuova sfida di domenica 15 febbraio si chiama Centrale McDonald's Brescia, allenata da coach Zambonardi.

Nel girone di Andata la Sieco è riuscita a portare il risultato a casa, con un 2-3 in terra lombarda sofferto e combattuto.

Ora il teatro è il Palazzetto dello Sport di Ortona, sotto i riflettori di RaiSport e davanti al pubblico di casa.

Brescia dispone di una formazione compatta, guidata dall'opposto Paoletti coadiuvato dall'esperienza di Quartarone e Agnellini a chiudere un cerchio di giovani promettenti.

In casa Impavida c'è la consapevolezza di dover reagire e dimostrare a tutti che nello sport crescere dalle sconfitte è fondamentale.

Arbitri dell'incontro i signori Allegrini Giuseppe ( Corciano - PG) e Rolla Massimo ( PG).

A parlare del "dopo Coppa" e della gara casalinga contro Brescia è l'opposto della Sieco Service Impavida Ortona ( 383 punti all'attivo dopo la 5a di Ritorno) Peter Michalovic.

" Dopo la sfortunata gara di semifinale in Coppa Italia abbiamo avuto tempo per recuperare e pensare. Ora testa al campionato e a mantenere viva la nostra continuità. Questa gara è importante per essere nella migliore posizione in vista dei playoff e quindi la dobbiamo affrontare con la massima determinazione. Sarà una bella sfida e penso che il loro punto di forza sia nell'opposto Paoletti, che anche in andata ha fatto una bella prestazione. Non avranno nulla da perdere giocando contro di noi ma noi dobbiamo pensare a giocare bene e portare a casa punti".

TV: la gara andrà in onda in differita martedi 17 febbraio alle ore 20.45 su RaiSport1. Su Rete8 Sport mercoledì 18 febbraio alle 23.15.

Comunicazioni: la biglietteria aprirà alle ore 17.00 causa la concomitanza della sfilata cittadina di Carnevale. Preghiamo inoltre i tifosi di Ortona di recarsi al palazzetto senza macchina per problemi di parcheggio, in caso contrario di arrivare per le 16.45/17.00 per evitare di incontrare il corteo che passerà per via Papa Giovanni XXIII.