Atletica Leggera. Sabato e domenica ad Ancona Campionati Italiani Indoor Allievi

ANCONA. Si disputeranno sabato e domenica prossimi, ad Ancona, i Campionati Italiani Indoor Allievi (16-17 anni) di atletica leggera, ai quali prenderanno parte anche quindici atleti abruzzesi in possesso delle prestazioni minime di ammissione.

Le maggiori speranze di medaglia sono riposte nella marciatrice teatina Vanessa Tomei (Atletica Gran Sasso Teramo), impegnata sui 3000 metri dove vanta un primato personale indoor di 14’34”08, stabilito l’anno scorso. Nella stessa gara, da seguire con interesse anche la sulmonese Fabiana Bucci (Amatori Serafini Sulmona), che detiene un personale di 15’33”19. La marcia femminile sarà la gara con maggior presenza di atlete abruzzesi. E’ iscritta anche la teatina Federica Piro (Tethys Chieti), accreditata di 15’42”09.

Nel mezzofondo spicca la presenza della teramana Gaia Sabbatini (Atletica Gran Sasso Teramo), impegnata sui 1000 metri dove ha un primato personale di 2’55”92, stabilito l’anno scorso in occasione del secondo posto ai Campionati Italiani Cadette (Under 16).

Nel salto in lungo ci sarà un altro esordiente di categoria con importanti credenziali tecniche, Lorenzo Mantenuto (U.S. Aterno Pescara), l’anno scorso secondo agli Italiani Cadetti con 6,63, sua misura di accredito. In questa stagione indoor ha saltato 6,50.

La velocità vedrà la presenza dell’aquilano Samuele Puca (Atletica L’Aquila), campione italiano Cadetti sui 300 nel 2013, iscritto sui 400 con accredito di 51”17 e sui 200 con 23”03.

Gli altri abruzzesi in gara. Allievi. 1000: Vincenzo Sasso (Nuova Atletica Lanciano), Giacomo Fermi (Atletica Gran Sasso Teramo). Peso: Francesco Ranucci (Tethys Chieti). Lungo: Marco Pignelli (Atletica Gran Sasso Teramo). 4 x 200: U.S. Aterno Pescara (Spoglia, Fortunato, Mantenuto, Mosquera). Allieve: 60 e 200: Giulia Naddei (U.S. Aterno Pescara). Triplo: Giada Giancola (Atletica Gran Sasso Teramo).