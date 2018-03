Basket Serie C Regionale. Vincono Penta e Basketball Teramo. Bene Sulmona

ABRUZZO. Terza vittoria in fila per il Penta Teramo che ha vinto largamente sul campo del PalaNocella contro il Nova Basket in quello che è uno dei derby di questo campionato. Contro la squadra degli ex Di Carlo, Ciccone, Piccinini e dei due Di Eusanio, il Teramo ha giocato una grande gara vincendo con il punteggio di 56-83; un +27 che non lascia adito a recriminazioni di sorta. Bella prova di squadra per i biancorossi di coach Gramenzi impreziosita dalle belle performance di De Lutiis e Moretti autori di 18 e 24 punti e a fine serata migliori marcatori della gara.

I ragazzi di Gramenzi, fin dai primi possessi, hanno imposto la propria pallacanestro facendo valere il maggior tasso tecnico e fisico ed accumulando un vantaggio che Conti e soci non sono mai riusciti a rintuzzare.

Avanti di 11 (18-29) dopo dieci minuti di gioco e di 21 (29-50) a fine secondo quarto, il Teramo nei successivi venti minuti ha gestito il vantaggio, resistendo ai tentativi di rimonta dei padroni di cas, ed addirittura incrementandolo fino al +27 (56-83) che ha chiuso la gara, confermando i biancorossi al secondo posto in classifica.

Massimo Gramenzi, coach del Penta Teramo, a fine gara ha commentato: “Siamo molto contenti per aver vinto una gara in trasferta su un campo difficile e contro una squadra molto forte, non a caso quarta in classifica. Concentrati fin dai primi possessi, siamo stati bravi a non mollare mai di un centimetro vincendo tutti i parziali di gioco. Questa vittoria ci dà morale e fiducia in vista dei prossimi impegni”.

Prossima gara, domenica 15 febbraio, in casa contro l'Ennebici Campobasso.

Il Basketball Teramo invece vince contro il San Salvo, con il punteggio di 54-52,al termine di una partita molto equilibrata, e raggiunge il quarto posto in solitaria a due punti dalla terza posizione, occupata dal Magic Chieti.

Match caratterizzato da un sostanziale equilibrio, percentuali non altissime e da un punteggio basso, anche se, prima della vigilia, c’era da aspettarselo perché la posta in palio era alta (si affrontavano, infatti, due squadre pari in classifica che hanno fatto della difesa un punto di forza, il San Salvo è 2° per punti subiti, mentre i biancorossi sono 4°). Per i teramani da rimarcare l’assenza di Mazzella.

Nel primo periodo il San Salvo parte forte e spinta da Borromeo ed Assogna si porta sul 12-14. Nel secondo parziale i biancorossi rispondono alla grande e con i canestri del positivo Smickle, Sulpizii e con l’ottima prestazione del giovane Scarnecchia, play classe ’98, chiudono avanti di 5 lunghezze (32-27).

Nel terzo periodo San Salvo riapre i giochi; gli Amici del Basket sono una squadra esperta e, spinta dai suoi sei senior, pareggiano sul 41-41.

Nel quarto finale, la partita si fa bellissima; salgono i “colpi” in difesa, in attacco si fa ancora più fatica ma nel momento decisivo è il Basketball Teramo ad essere più lucido: Di Francesco segna 8 punti, il giovane Piersanti, ala-pivot classe ‘97, è pronto a farsi trovare sugli scarichi e Sulpizii, con una palla recuperata e seguente tiro libero, portano i biancorossi sul +2 a 24” dal termine (54-52). Nell’azione difensiva successiva i teramani sono per l’ennesima volta perfetti e possono esultare.

I ragazzi di coach Stefano Di Francesco, con un’altra prova di carattere, raggiungono, almeno per questa settimana, il quarto posto solitario in classifica a quota 20 punti, davanti proprio al San Salvo e Nova Campli fermi a quota 18, ed a soli due punti dalla terza posizione occupata dal Magic Chieti.

Nelle altre gare vittoria del Sulmona in casa contro il Torre de' Passeri per 66-51. Come nelle previsioni altra vittoria dell'Airino Termoli che ha steso 74-62 il Magic Chieti. Rinviata invece al 18 febbraio la gara tra Chieti e Nuovo Basket Aquilano. Ha riposato l'Ennebici Campobasso.

Classifica: Airino Termoli 32 punti; Penta Teramo 24; Magic Chieti 22; Basketball Teramo 20; Nova Campli e San Salvo 18; Chieti, Nuovo Basket Aquilano e Sulmona 12; Campobasso 6; Torre de' Passeri 2.