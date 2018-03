Basket. Il derby si colora con i colori dell'Amatori Pescara. Vasto ko 85-68

PESCARA. L’Amatori si aggiudica con merito il derby della quinta di ritorno con BCC Vasto. Di fronte ad una nutrita cornice di pubblico si è disputata una gara dal tono agonistico molto acceso, come da tradizione, combattuta, e rimasta in equilibrio per tre frazioni, con il finale poi tutto pescarese. Una contesa che ha onorato la “giornata biancorossa” indetta dai dirigenti pescaresi, nella quale si è coniugato sport e solidarietà; l’incasso è stato devoluto alla Onlus AGBE (Associazione Genitori Bambini Emopatici), associazione che opera in favore delle famiglie con bambini con problemi di salute, ed il cui logo campeggia sulle maglie dell’Amatori nel segno di una collaborazione proficua e pluriennale. In campo comunque è stata battaglia; con un gioco discontinuo su entrambi i fronti, caratterizzato anche da diversi errori, il punteggio ha visto prevalentemente avanti i padroni di casa, ma non sono mancate fasi alterne nella conduzione, sempre in uno spazio ristretto di punti. Tutto si è sbloccato solo nell’ultima frazione, quando i locali sono riusciti gradualmente a creare un vantaggio che negli ultimi minuti è divenuto inattaccabile, ed a gestire con oculatezza lo scarto vincente. Cinque uomini in doppia cifra per i pescaresi, con ottima figura, soprattutto nell’ultima frazione, per il baby Marco Timperi (classe 1997). Ma, come ha sottolineato a fine gara coach Giorgio Salvemini, è stata un’altra vittoria del gruppo, che con questi presupposti e con questo lavoro non può che continuare a crescere. Ed il secondo posto della classifica, benchè in condominio, viene considerato comunque un lusso in casa pescarese, meritato, ma non da far lievitare speranze ed obbiettivi, che vanno guadagnati gara dopo gara.

AMATORI PESCARA - BCC VASTO 85-68 22-18; 36-32; 53-50

Amatori Pescara: Pepe 14 , Rajola 12 , Di Carmine , Di Fonzo , De Martino 5 ,Timperi 12 , Di Donato 15 , Bini 6 , Polonara 17 , Di Marco 4 . All. Salvemini.

BCC VASTO: Di Pierro 15 , Antonini 3 , Di Tizio 10 , Ierbs , Durini 4 , Menna , Martelli 11 , Cordici , Lagioia 15 , Mirone 10 . All. Di Salvatore.

Arbitri: Posti (Marsciano) e Leonelli (Narni)

Note: Pescara: tiri da 3 10/36 ; tiri totali 27/65 ; tiri liberi 21/26 ; rimbalzi: 39 (Pepe 11) . Vasto: tiri da 3: 7/23 ; tiri totali: 25/58 ; tiri liberi: 11/12 ; rimbalzi 27 (Mirone 9).