Basket. Domani derby Amatori Pescara-Vasto. Giulianova oggi ospita Cagliari

ABRUZZO. Si è svolta nei giorni scorsi presso l’AGBE la conferenza stampa di presentazione della giornata Biancorossa indetta dall’Amatori Pescara in occasione del Derby Amatori Pescara-Vasto Basket in programma domenica 8 febbraio presso il Pala Elettra con inizio alle ore 18,00.

E’ toccato al Vice – Presidente dell’Amatori, Fabrizio Toro, fare gli onori di casa: ”Volevo ringraziare il Presidente Massimo Partenti per l’ospitalità. La scelta di essere all’AGBE questa mattina non è casuale, infatti, – ha proseguito – domenica in occasione della gara casalinga è stata indetta la giornata Biancorossa, non saranno validi gli abbonamenti, le tessere omaggio e gli accrediti, il costo del biglietto sarà di €5,00 e l’incasso dell’incontro sarà devoluto all’AGBE. Il rapporto con l’AGBE è iniziato diversi anni fa e da quest’anno abbiamo deciso si sostenere in maniera più concreta l’Associazione portando il Logo sulle Canotte. Quella di domenica è un ulteriore sostegno all’AGBE al quale possono partecipare tutti i tifosi e appassionati Pescaresi. Domenica infatti oltre ad assistere ad una bella partita si può concretamente sostenere l’Associazione acquistando il biglietto d’ingresso al Palasport. Vi aspettiamo numerosi sia per sostenere l’Amatori durante il match ma soprattutto per contribuire fattivamente a sostenere l’AGBE per il grande lavoro che svolge quotidianamente.”



“Ringrazio l’Amatori Pescara per questa bella iniziativa – precisa il Presidente dell’AGBE Massimo Parenti – e per il sostegno che l’Amatori ci ha dato in questi anni e che ci da anche in questa occasione. E’ bello poter vedere come ci sostengano gli Amici dell’Amatori e rivolgo l’invito anch’io al pubblico Pescarese di essere numerosi domenica per sostenere la squadra in questa importante partita e di contribuire alla nostra causa con l’acquisto del biglietto”

“Anche io mi aggiungo all’invito fatto dal Vice Presidente e da Massimo Parenti – ha detto il Coach dell’Amatori Giorgio Salvemini – domenica sarà una partita importante sul campo per la nostra squadra in un match sicuramente impegnativo, ma sarà una partita importante anche sugli spalti per il contributo che tutti possiamo dare alla causa dell’AGBE. Rinnovo l’invito ai nostri tifosi, ma anche a tutti gli sportivi affinché domenica possiamo essere davvero tanti sugli spalti.”

L’appuntamento per questa importante iniziativa è dunque per domenica 8 febbraio in occasione della gara Amatori Pescara – Vasto presso il Pala Elettra, la palla a due è fissata per le ore 18,00. Il prezzo del biglietto sarà di €5,00 l’ingresso omaggio sarà consentito soltanto agli under 14.

SECONDA GARA DI FILA IN CASA PER IL GIULIANOVA. ARRIVA IL CAGLIARI

Settimana intensa quella appena trascorsa per la Globo Giulianova che si è allenata al meglio, ed a ranghi completi, in vista della quinta giornata del girone di ritorno. Le tre sconfitte consecutive subite hanno tolto un po’ di abbrivio in campionato ai giallorossi ma non ne hanno fiaccato il morale, consapevoli che il lavoro alla fine paga sempre e nell’arco di una stagione qualche momento di flessione nel rendimento e nei risultati ci può anche stare.

Dopo la partita di sabato scorso contro il Porto Sant’Elpidio, lo staff tecnico giallorosso ha lavorato per limare errori e problematiche in vista della delicata sfida di domani pomeriggio che chiude il doppio turno di partite casalinghe.

Nell’inconsueto orario delle ore 15:00 la Globo Giulianova affronterà la formazione dell’Olimpia Cagliari, sodalizio neo promosso in serie B e che dopo un inizio di campionato un po’ balbettante, nelle ultime settimane sta cercando di risalire la china per sganciarsi dall’ultima posizione in classifica. Eppure quello cagliaritano è un roster carico di esperienza dove spiccano nomi importanti come l’ex Sutor Montegranaro e Giulianova Stefano Puggioni, arrivato a stagione in corso per dare il suo contributo sotto le plance (7 punti e 4,8 rimbalzi in circa 23’ sul parquet). I punti di riferimento della Trony, almeno a livello offensivo, sono però i due esterni Davide Sanna e Gionata Putignano, che mettono a referto oltre 27 degli appena 63 punti a partita degli isolani. Federico Manca è il giocatore che dà fosforo alla squadra (2,6 assist a sera), mentre sotto canestro attenzione a Davide Masella, uno da doppia-doppia garantita (11 punti e 10 rimbalzi garantiti o quasi). Puggioni e soci, battendo domenica scorsa Viterbo hanno interrotto una striscia negativa di 4 sconfitte consecutive, 10 nelle ultime 12 gare e vengono a Giulianova per non perdere il treno che porta alla salvezza.

Quella contro Cagliari non sarà una gara facile, come dichiarato in settimana da coach Francani, perchè la Globo Giulianova dovrà essere brava ad impostare la gara su ritmi alti e con molti possessi per contrastare al meglio il gioco più lento e compassato degli ospiti. Vincere per la Globo, oltre che vendicare la sconfitta della gara di andata, servirebbe a rilanciarsi in campionato e mettere un mattoncino in più sulla strada che porta alla salvezza.

Appuntamento con la palla a due, domani 7 febbraio, alle ore 15:00 sul parquet del PalaCastrum di Giulianova