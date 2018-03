Rugby. L'Aquila domani al Fattori contro la Lazio. Turno di riposo per la Gran Sasso

ABRUZZO. Sfida importante domenica 8 febbraio al “Fattori” tra L'Aquila Rugby Club e Ima Lazio Rugby, in un incontro valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Eccellenza. La gara sarà anticipata alle ore 13, a causa della diretta tv su Rai Sport 1. Alle ore 12.30, la società invita tutti i tifosi e gli appassionati all'aperitivo “pa' e frittata”, da gustare prima del fischio di inizio. Domenica ci saranno anche i bambini e le bambine delle scuole aquilane, cui sono stati distribuiti gli ingressi all'interno degli istituti, per una bella giornata di sport e socialità al “Fattori”.

I ragazzi dei coach Di Marco e Alfonsetti indosseranno la quinta “maglia evento” del progetto “L'Aquila rinasce”, attraverso il quale le bellezze del territorio calcano il terreno di gioco delle migliori piazze italiane. Sulla maglia che sarà indossata da Picone e compagni sarà rappresentato un edificio di pregio restaurato e situato nel cuore del centro storico cittadino: Palazzo Pica. E' stata possibile grazie al sostegno di Armido Frezza Costruzioni, impresa aquilana impegnata nella ricostruzione post-sisma.

“Siamo felici di poter contribuire a questa iniziativa – ha affermato Pierluigi Frezza nel corso della conferenza stampa di presentazione della maglia – siamo innanzitutto tifosi dell'Aquila Rugby, e rinnoviamo ormai da tanti anni il nostro sostegno a una realtà prestigiosa di questo territorio. Palazzo Pica è stato uno dei primissimi edifici del centro storico aquilano riconsegnati dopo il terremoto. Fa parte del primo impianto urbanistico della città, ma ora gode delle più avanzate tecnologie di restauro, un orgoglio per noi”.

“Ringraziamo Frezza Costruzioni per il contributo alla squadra – ha aggiunto il presidente dell'Aquila Rugby Club Mauro Zaffiri – si sono dimostrati da subito disponibili a una collaborazione. Cercheremo di onorare la maglia anche nella gara di domenica”.

Nel corso dell'incontro, Zaffiri ha annunciato anche il ritorno di Totò Perugini in neroverde: “Lo accogliamo a braccia aperte – ha evidenziato – e ci tengo a sottolineare che Perugini non prenderà gettoni. Vuole dare un contributo di esperienza a una squadra giovane: la sua è una scelta di cuore, vuole chiudere la sua straordinaria carriera con il club che l'ha lanciato nel rugby che conta”. 76 caps all'Aquila tra il 1997 e il 2002, la prima linea Salvatore Perugini (182 cm per 119 kg) ha giocato nelle ultime due stagioni alle Zebre, in Pro 12. E' sempre rimasto profondamente legato al capoluogo abruzzese, giocando anche in club blasonati come Calvisano, Tolosa, Bayonne e Aironi. Nel suo palmares uno scudetto e una Coppa Italia con Calvisano e un campionato francese con Tolosa. Con i suoi dodici anni e 83 caps nella nazionale italiana, la sua esperienza sarà utile per il giovane XV neroverde.

In Serie A invece turno di riposo per la Gran Sasso rugby. I campionati riprenderanno tra un paio di settimane dopo le prime 2 giornate del torneo Sei Nazioni di Rugby. Gli abruzzesi sono reduci da una brutta sconfitta con la Pro Recco.

RINVIATE PER NEVE SFIDE DI CALCIO E RUGBY

La neve fa rinviare a data da destinarsi gli appuntamenti sportivi in programma all'Aquila nel fine settimana: salta oggi L'Aquila-Tuttocuoio, incontro di calcio di Lega Pro girone B, e domani Rugby Club-Ima Lazio Rugby, partita valevole per il Campionato nazionale di Eccellenza. Per la formazione aquilana di calcio si tratta del secondo rinvio consecutivo per maltempo dopo L'Aquila-Pontedera, non giocata la scorsa settimana. Per la serie D di calcio non scenderanno in campo neanche Amiternina e Matelica, incontro previsto domani alle 14:30 allo stadio comunale di Scoppito (L'Aquila).