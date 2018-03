Pallavolo. Si alza il sipario a Chieti sulla Coppa Italia A2. In campo l'Ortona

CHIETI. Il conto alla rovescia sta per terminare. La Final Four di Del Monte Coppa Italia di Serie A2 è alle porte. Sabato al PalaTricalle Sandro Leombroni di Chieti Sieco Service Ortona, Tonno Callipo Vibo Valentia, Caffè Aiello Corigliano e B-Chem Potenza Picena scenderanno sul campo tricolore per le semifinali di questa gloriosa competizione.

La Sieco Service Ortona è pronta, così come i suoi tifosi, che si prevedono numerosi sugli spalti del palasport teatino. Gli Impavidi proveranno a strappare questo titolo per entrare nella storia, ma sabato pomeriggio dovranno fare i conti con il primo (e speriamo non l'ultimo) ostacolo. Dall'altra parte della rete ci sarà la Tonno Callipo Vibo Valentia, avversaria ostica e con giocatori di tutto rispetto per la categoria. Sarà una sfida affascinante e difficile che la squadra di mister Nunzio Lanci, però, vuole vincere a tutti i costi per accedere alla finalissima di domenica 8 febbraio, con diretta su Rai Sport 1.

A parlare dell'appuntamento è stato Danilo Cortina: «Finalmente sta arrivando il momento che tutti attendevamo da un pò», ha detto il libero biancazzurro, «è un obiettivo per cui abbiamo lavorato tanto e su cui la società punta. Con l'avvicinarsi alla partita pian piano si sente sempre più tensione, ma siamo pronti, ce la giocheremo con le migliori formazioni del campionato di A2. Sarà una dura battaglia ma abbiamo la mentalità giusta per fare bene».

Poi una battuta sul pubblico: «Non voglio lanciare nessun appello ai tifosi perché se c'è una cosa di cui sono certo è che il palazzetto sarà stracolmo di nostri supporters. Sono sicuro che si faranno sentire e che si stringeranno attorno a noi per spingerci in questo avvenimento».

Intanto proprio Danilo Cortina domani mattina sarà protagonista della consegna della nuova maglia per il libero della Sieco. Al PalaTricalle di Chieti, alle 11:30, la cantina Casal Thaulero di Ortona presenterà in anteprima la nuova divisa che accompagnerà “il guardiano della seconda linea” per tutta la stagione.



SABATO 7 FEBBRAIO

Sieco Service Ortona – Tonno Callipo Vibo Valentia (ore 16)

Caffè Aiello Corigliano – B-Chem Potenza Picena (ore 18:30)

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Finalissima con diretta su Rai Sport 1 (ore 17)