Basket. L'Amatori Pescara torna grandissima. Martina espugnata 71-68

MARTINA FRANCA. Il riscatto è servito. Dopo due sconfitte l'Amatori torna al successo violando il difficile campo della Dueesse Martina Franca e mettendo in campo ancora quel valore del gruppo che finora si è rivelata la principale arma della formazione di coach Salvemini. Onore al merito dei locali che hanno confermato il proprio valore con una squadra dalle stesse caratteristiche dei pescaresi, e che hanno reso la partita estremamente interessante fino alle ultime battute nelle quali si è decisa. Nonostante capitan Rajola in condizioni fisiche acciaccate, ed un Di Donato febbricitante, I biancorossi sono stati capaci di tenere sempre in equilibrio la gara, di reagire al break locale del secondo quarto, e di gestire a dovere le delicatissime fasi finali. Proprio a Di Donato va la migliore pagella con una doppia doppia (21 punti e 13 rimbalzi), ma l'apporto determinante è venuto da tutti, con un Polonara insolito cecchino (4 su 5 da tre), cosi' come Pepe e la solita sagacia del capitano Rajola. Avvio in equilibrio, primo sorpasso pescarese al 16' (28-30 con tripla di Rajola), cui pero' ha fatto seguito l'unico calo che ha favorito il vantaggio dei locali (massimo al 19' 40-30). Ma anche in questa occasione la reazione non è mancata; pareggio al 24' con Timperi (46-46) e poi nell'ultima frazione il sorpasso di Polonara (60-62) che ha aperto un incerto ed interessante finale punto a punto. Decisivo nell'ultimo minuto un canestro del capitano al quale I locali non sono riusciti a controbattere, mancando tutte le ultime occasioni di aggancio. E lo stesso Rajola dai tiri liberi firma l'importante ritorno alla vittoria.

DUEESSE MARTINA FRANCA - AMATORI PESCARA 68-71

Dueesse Martina: Camassa , Marchisio 9 , Bruno 7 , Niso , Schiano 12 , Mastroianni 5 , Di Marco 12 , Salvadori 12 , Nwokoye , Marengo 11 . All. Russo.

Amatori Pescara: Pepe 18 , Rajola 6 , Di Carmine , Di Fonzo 5 , De Martino 1 ,Timperi 2 , Di Donato 21 , Bini , Polonara 18 , Di Marco . All. Salvemini.

Arbitri: Isimbaldi (Briosco) e Colombo (Cantu')

Parziali: 23-20; 44-37; 58-57.

Note: 5 falli: Schiano ; Martina: tiri da 3: 9/21 ; tiri totali: 26/65 ; tiri liberi 7/9 ; rimbalzi: 37 (Schiano 9) . Amatori : tiri da 3: 10/30 ; tiri totali: 23/62 ; tiri liberi: 15/20 ; rimbalzi 40 (Di Donato 13) .