Rugby. Altra delusione nella poule promozione per la Gran Sasso. Recco passa 34-8

RECCO. La Gran Sasso Rugby non riesce ad espugnare il campo della capolista genovese. Finisce 34 a 8 la partita della terza giornata di andata della Poule Promozione di Serie A giocata contro l’Aircom Pro Recco sul campo Carlo Androne di Recco. La trasferta genovese, condizionata da infortuni ed indisponibilità, non ha permesso ai ragazzi di mister Pierpaolo Rotilio di ottenere punti in classifica. La Gran Sasso, nonostante tutto, ha giocato a viso aperto per tutto il match, lasciando spazi alla formazione bianco celeste che ha segnato cinque mete. A penalizzare ulteriormente la Gran Sasso i tre cartellini gialli a Vaggi, Pattuglia ed il capitano Giampietri.

Dopo la prima meta della Pro Recco, a segnare i primi tre punti della Gran Sasso è Davide Di Gregorio con un calcio piazzato al 14'. La squadra di casa però sfrutta bene le occasioni che le si presentano e chiude il primo tempo sul 17 a 3. Nel secondo tempo la Gran Sasso non riesce a risalire nel punteggio e la Pro Recco allunga con altre tre mete. A metà del secondo tempo è il prima linea Domenico Guerriero a segnare l'unica meta della Gran Sasso. La partita finisce 34 a 8 per la formazione genovese, prima in classifica, che conquista anche il punto di bonus.

“La partita è iniziata in salita dai primi minuti – ha affermato l’allenatore Pierpaolo Rotilio – una meta e tre cartellini gialli. Abbiamo lottato a testa alta su tutti i palloni per ribaltare il risultato ma non è bastato. Al Pro Recco è bastato gestire discretamente le loro fonti di gioco ed il loro giocatore numero 10 (Agniel) ha fatto tutto il resto. L’atteggiamento della squadra è stato ottimo comunque. Abbiamo lavorato duro e abbiamo prodotto tante cose interessanti. Adesso dobbiamo approfittare della pausa per ricompattare il gruppo e recuperare tutti i giocatori per le prossime partite.”

Dopo questa partita, il campionato di serie A osserverà due turni di sosta, in concomitanza con le prime due giornate del 6 Nazioni.

AIRCOM PRO RECCO V GRAN SASSO RUGBY 34-8 (5-0)

Marcatori: 1’ meta Agniel tr Agniel (Pro Recco); 14’ calcio piazzato Di Gregorio (Gran Sasso); 36’ calcio piazzato Agniel (Pro Recco); 40’ meta Bedocci tr Agniel (Pro Recco). 4’ st meta Cacciagrano nt (Pro Recco); 11’ st meta Agniel nt (Pro Recco); 22’ st meta Guerriero nt Pallotta (Gran Sasso); 40’ meta Rapone tr Agniel (Pro Recco).

Gran Sasso Rugby: Pallotta, Mistichelli, Guardiano, Giampietri Cap. (22’ st Valdrappa), Santavicca (30’ st Caione), Lorenzetti, Brandizzi, Pattuglia, Santavenere, De Rubeis (22’ st Giammaria), Cecchetti, Vaggi, Guerriero (25’ st Cacchione), Paolucci (22’ st Mandolini), Rossi (30’ st Paolucci). A disposizione: Cacchione, Mandolini, Giammaria, Di Febo, Di Gregorio, Valdrappa, Caione.

Pro Recco: Neri, Correoso, Tassara, Torchia, Cinquemani, Agniel, Villagra, Cacciagrano, Giorgi, Salsi, Metaliaj, Orlandi Arrigoni, Rapone, Noto, Cafaro. A disposizione: Tenga, Bedocci, Maggi, Costa, Rosa, Tagliavini Juan David, Tagliavini Lucas, Mitri.

Arbitro: Roscini

Cartellini: 38’ ct giallo Vaggi, Pattuglia, Giampietri (Gran Sasso);

Punti conquistati in classifica: Gran Sasso Rugby 0; Pro Recco.

Note: giornata fredda, terreno buone condizioni. Spettatori 300 circa.