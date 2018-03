Pallavolo. La Sieco Service Ortona a Corigliano per cullare ancora il sogno promozione

ABRUZZO. Nuova sfida e nuove emozioni per la formazione ortonese, che domenica 1 febbraio sarà impegnata sul difficile campo della Caffè Aiello Corigliano.

Una gara attesa e al tempo stesso affascinante prima del fischio d'inizio.

Entrambe le formazioni sono forze di questo 70° Campionato di Serie A2, entrambe hanno bocche di fuoco invidiabili ed entrambe sono squadre che non mollano mai.

In campo ci saranno fisicità ed intelligenza ma soprattutto ci sarà il grande spettacolo, quest'ultimo ripreso dalle telecamere di RaiSport.

La classifica in questo match non conta ma conterà la voglia di vincere e dimostrare il proprio valore.

Coach Ricci dispone di giocatori esperti e dell'ottimo Banderò e in casa ha l'arma in più cioè un pubblico caloroso pronto a spingere la squadra.

In casa Impavida c'è la consapevolezza di affrontare una grande squadra, con la concentrazione giusta però per continuare a fare bene.

Gioco di squadra e carattere sono gli elementi essenziali per affrontare questa gara come dimostrano le parole dei due giocatori ortonesi:

Danilo Cortina " E' una partita importante è vero e contro una squadra che sta facendo bene. Loro vengono da bei risultati e noi dobbiamo fare una delle migliori prestazioni per andare a punti in casa di Corigliano. La loro squadra si sta consolidando e nel corso del campionato lo ha fatto vedere. Dobbiamo fare tutti bene e giocare con carattere"

Antonio De Paola " Giocheremo in casa di una squadra forte ma lo faremo a viso aperto, dando sempre il massimo. Sarà una grande partita in un palazzetto molto caloroso e il campo darà il verdetto finale".

Arbitri dell'incontro Zavater Marco ( Roma) e Piperata Gianfranco ( Bologna).

La gara sarà trasmessa in differita su RaiSport2 martedì 3 febbraio alle 20.45.