Basket. Torna alla vittoria il Penta Teramo. Ok Nova Campli e Magic Chieti

ABRUZZO. Dopo un periodo di appannamento il Penta Teramo è tornato alla vittoria battendo in modo convincente il Torre Spes e confermandosi al secondo posto in classifica dietro l'Airino Termoli. I ragazzi di coach Gramenzi hanno vinto nettamente con il punteggio di 84-62, una gara mai in discussione e chiusa praticamente dopo soli 20' di gioco. Buona prova del collettivo per il Penta Teramo che ha mandato a referto ben 9 giocatori di cui 5 in doppia cifra. Da registrare i primi punti in biancorosso del giovane Nantesini, ragazzo alla sua seconda gara in casacca Penta.

Il Teramo come detto ha dominato la gara fin dai primi possessi, scavando un buon margine con gli avversari. Chiuso il primo quarto avanti di 17 (31-14), Palantrani & company nel corso dei secondi 10' raddoppiavano il vantaggio portandolo sul +35 (56-21) e chiudendo di fatto la gara. Nei secondi 20', con la partita ormai in ghiaccio, gli ospiti guidati da un ottimo Di Giorgio ricucivano parte dello svantaggio fino al 84-62 che chiudeva la contesa.

Massimo Gramenzi, coach del Penta Teramo, a fine gara ha commentato: "Oggi era importante vincere dopo un periodo un po' opaco nel quale abbiamo avuto un calo di prestazioni. La settimana di pausa è servita per fare il punto della situazione e a caricare atleticamente in vista delle prossime partite che si preannunciano decisive in vista della seconda fase"

Prossima gara, domenica 1 febbraio, fuori casa contro il Nuovo Basket Aquilano.

Nelle altre gare Nova Basket Campli di misura col Basketball Teramo 56-54. Sul filo di lana anche Sulmona-Magic Chieti, con gli ospiti che hanno prevalso soltanto 74-70. Come nelle previsioni tutto facile per la corazzata Airino Termoli 75-66 nella tana del Nuovo Basket Aquilano. Infine San Salvo-Ennebici Campobasso 55-44. Ha riposato il Chieti.

Classifica: Airino Termoli 28; Magic Chieti e Penta Teramo 20; San Salvo e Nova Campli 18; Basketball Teramo 16; Nuovo Basket Aquilano 12; Sulmona e Chieti 10; Ennebici Campobasso 6; Torre de' Passeri 2.

Prossimo turno: Torre de' Passeri-Chieti; Magic Chieti-San Salvo; Nuovo Basket Aquilano-Penta Teramo; Airino Termoli-Sulmona; Basketball Teramo-Ennebici Campobasso. Turno di riposo: Nova Campli.