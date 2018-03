Chieti-Amiternina pari e patta. Pareggia il Giulianova. Ko San Nicolò e Celano

CHIETI-AMITERNINA 1-1



CHIETI (3-4-1-2): Placidi; Alberta (28’ pt Di Federico), Di Pietro, Sbardella; Giammarino, Esposito M. (17’ st Orlando), Maschio, Lagzir (48’ st Di Lallo); Diop; Broso, Esposito V.. A disposizione: D’Amico, Navarro, Leone, Lorenzoni, Pisani, Napoli. Allenatore: Donato Ronci.

AMITERNINA (3-5-2): Di Fabio; Lenart D., Di Cicco, Santilli; Rausa, Petrone, Carrato, Di Paolo, Shipple; Torbidone (19’ st Gizzi, 47’ st D’Alessandris), Lenart L. (24’ st Terriaca). A disposizione: Generosi, Scordella, Di Alessandro M., Di Alessandro D., Romano, Rossi. Allenatore: Vincenzino Angelone.

Arbitro: Festa di Avellino.

Reti: 14’ pt Lenart L. (Amiternina), 25’ st Lagzir (Chieti).

Note: spettatori circa 300. Espulso al 30’ st Esposito V. Ammoniti Sbardella, Di Pietro, Diop, Di Federico, Gizzi. Angoli: 7-2.

GIULIANOVA-FANO 1-1



GIULIANOVA: Falso; Di Stefano (21' st De Matteis), Testoni; Raparo, Ferrante, Di Pasquale (24' st. La Torre); Mariani, Esposito, Nassi, Gaetani (21' st. Sciamanna), Falsaperla. A disp.: Sollo, D'Agostino, Sborgia, Pilotti, Pecoraro, Marozzi. All.: Giorgini

FANO: Ginestra; Clemente, Lo Russo; Gambini ( 1' st. Olivi), Nodari, Torta; Sivilla, Bianchi (33' st. Fatica), Sartori, Borrelli, Carpineta (28' st. Cesaroni). A disp.: Marcantognini, Marconi, Moretti, Bussaglia, Carsetti, Palazzi. All: Alessandrini

ARBITRO: Carella di Bari; Assistenti: Gambini- Cecchi

RETI: pt. 28' Sivilla (F) rig,; st. 44' Mariani (G)

ESPULSI: 29' pt. l'allenatore del Giulianova Giorgini e 22' st. il vice Pagliaccetti, entrambi per proteste

AMMONITI: Gambini (F), Sartori (F), Raparo (G), Bianchi (F), Clemente (F), La Torre (G), Esposito (G).

NOTE: Spettatori 430, con rappresentanza ospite, per un incasso di 2.535,00, compreso il rateo di € 520,00 per 187 abbonati. Angoli: 8-7 per il Giulianova. Rec: pt 1', st 4'. Accesi i riflettori al 10' della ripresa

CAMPOBASSO-SAN NICOLO' 5-3



CITTA’ DI CAMPOBASSO: Conti, Scudieri, Nicolai, Marinucci Palermo (46° , Bosco, Minadeo, Dragone, Vitone, Miani, Todino, Di Gennaro. All.: Salvatore Vullo. A disp.: Maggi, Bernardi, Di Gioacchino, Fusaro, Fazio, Iovannisci, Cianci, Vitelli, Lazzarini.

SAN NICOLO’ TERAMO: Digifico, D’Orazio, Pretara, Micolucci, Gabrieli, Petronio, Valim, Stivaletta, Bartolini, Santoni, Chiacchiarelli. All.: Massimo Epifani .A disp.: Lupintetti, Mozzoni, Alessandroni, Gentile, Palumbi, De Santis, Donatangelo, Di Sante, Moretti.

Arbitro: Sig. Jacopo Tolve della sezione di Salerno.

Assistenti: Aniello Bagnati e Davide Cefariello entrambi della sezione di Ercolano.

Marcatori: 6° Valim (SN), 9° Di Gennaro (CB), 28° Bartolini (SN), 33° Miani (CB), 39° Chiacchiarelli (SN), 53° Miani (CB), 78° Fusaro (CB), 83° Miani (CB).

Ammoniti: 18° Scudieri (CB), 40° Pretara (SN), 79° Iovannisci (CB), 83° Micolucci (SN), 86° Fazio (CB).

Espulso: 76° Valim (SN) per doppia ammonizione.

Recupero: 3′ st.



SAMBENEDETTESE-CELANO 3-0



SAMBENEDETTESE Fulop, Botticini, Lobosco, Paulis, Borghetti, Pepe, Alessandro, Carteri, Tozzi Borsoi, Napolano, Baldinini A disp. Cafagna, Fedi, Oddi, Viti, Franco, Menicozzo, Vallorani, D’Angelo, Padovani All. Paolucci

CELANO MARSICA Amabile, Villa, Simeoni, Sulaiman, Castellani, Tartaglione, Iaboni, Djedje, Calabrese, Piccirilli A disp. Cocuzzi, Di Sabatino, Scatena, Massaro, Ippoliti, Retico, Pellegrino All. Luiso

ARBITRI Arbitra Lillo Vitantonio di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Pacifico (Taranto), Paolo Laudato (Taranto)

RETI Pepe 18' pt, Alessandro 27' pt, Pepe 10' st.