Rubgy. Crollo interno della Gran Sasso. L'Accademia FIR passeggia 42-0

L'AQUILA. Sconfitta interna per la Gran Sasso Rugby battuta sul campo casalingo di Villa Sant’Angelo dall’Accademia Nazionale Ivan Francescato. La partita della seconda giornata della fase Promozione del Campionato Italiano di Serie A si conclude con il risultato di 0-42 per la squadra ospite guidata dall’ex nazionale Roland De Marigny. Una gara di quelle difficili per i ragazzi di mister Pierpaolo Rotilio, contro l’Accademia FIR, la squadra della Federazione Italiana Rugby nella quale milita gran parte della nazionale under 20 e con cui i rossogrigi hanno vinto nella sfida interna della prima fase del campionato e poi perso a Parma. Tra le fila della Gran Sasso Rugby hanno avuto un certo peso le assenze per infortunio di giocatori come Vaggi, Iezzi, Paolucci, Fattore, Anibaldi e Sacco. Nonostante questa battuta d'arresto, la stagione è esaltante per la Gran Sasso Rugby che si ritrova tra le prime 22 squadre in Italia.

La prima meta degli avversari arriva al 5’ di gioco dall’aquilano Riccardo Raffaele, capitano dei federali. Dopo pochi minuti è Lombardo a segnare la seconda meta per l’Accademia. I grigiorossi rispondono con grinta e al 28’ Marco Mistichelli corre verso la meta che purtroppo sfuma per un soffio. E’ poi Ciju della Federazione a segnare la terza meta al 42’. Il primo tempo finisce 0-21 per gli ospiti che nel corso del secondo tempo segnano altre tre mete, l’ultima ad opera dell’aquilano Marcello Angelini, ex Polisportiva L’Aquila. La partita finisce 0-42 e la Gran Sasso rimane ferma a 0 punti in classifica.

“In campo si è vista la differenza tra una squadra che si allena tutti i giorni e la nostra squadra che non ha la stessa possibilità – ha affermato la Presidente della Gran Sasso Rugby Loredana Micheli – Si sono sentite inoltre le assenze dei giocatori infortunati contro una squadra che vanta nella formazione numerosi giocatori nella rosa della nazionale Under 20. Questa seconda fase del campionato serve comunque ai giovani della Gran Sasso per maturare la giusta esperienza necessaria ad affrontare il prossimo campionato.”



GRAN SASSO RUGBY V ACCADEMIA F.I.R. 0-42 (0-5)

Marcatori: 5’ meta Raffaele tr Azzolini (Accademia FIR); 11’ meta Lombardo tr Azzolini; 42’ meta Ciju tr Azzolini; secondo tempo 17’ meta Mantelli tr Azzolini; 24’ meta Lombardo tr Azzolini; 39’ meta Angelini tr Azzolini.

Gran Sasso Rugby: Pallotta (16’ secondo tempo st Caione), Pelliccione (23’ secondo tempo st Di Gregorio), Guardiano, Giampietri Cap., Mistichelli, Lorenzetti, Brandizzi, Pattuglia (16’ secondo tempo st Giammaria), Parisse, De Rubeis, Mancini, Tremante, Guerriero, Mannucci, Rossi. A disposizione: Cacchione, Mandolini, Cecchetti, Giammaria, Di Gregorio, Santavicca, Caione.

Accademia F.I.R.: Minozzi (12’ secondo tempo st Mantelli), Ciju, Angelini, Gabbianelli, Lombardo, Azzolini, Raffaele Cap. (12’ secondo tempo st Ferrari), Ciotoli, Fragnito, Cisse, Zanetti (12’ secondo tempo st Krumov), Ortis, Rossetto (12’ secondo tempo st Florio), Barbuscia, Dallavalle. A disposizione: Barducci, Florio, Casini, Krumov, Bergamin, Ferrari, Via, Mantelli.

Arbitro: Damasco

Cartellini: cartellino giallo Pattuglia (Gran Sasso); cartellino giallo Giampietri (Gran Sasso).

Punti conquistati in classifica: Gran Sasso Rugby 0; Accademia FIR 5.

Note: giornata fredda, terreno buone condizioni. Spettatori 300 circa.