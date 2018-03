Rugby. Sabato a L'Aquila Italia-Francia Under 18 per il Trofeo Aloisio

L'AQUILA. È iniziato il countdown per l’incontro internazionale di rugby che sabato 24 gennaio alle ore 14.00 vedrà protagonisti allo stadio Tommaso Fattori de L’Aquila gli Azzurrini under 18 ed i pari età francesi. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul portale www.mysport24.it

In serata è previsto l’arrivo in città della Nazionale francese, mentre il gruppo azzurro arriverà a L’Aquila nel pomeriggio. Con loro il team manager ed aquilano d’eccezione Maurizio Zaffiri, che si dice soddisfatto dell’andamento del raduno iniziato lo scorso 20 gennaio al centro olimpico “Giulio Onesti” di Roma.

“Abbiamo l’opportunità di lavorare con un buon gruppo di atleti che, nonostante la giovane età, mostra un ottimo grado di maturità. Siamo reduci dalla tournèe estiva in Argentina che, lo scorso mese di luglio, ci ha visto protagonisti di un quadrangolare internazionale (con Uruguay e Stati Uniti oltre ai padroni di casa) che ci ha portato ottimi risultati (gli Azzurrini hanno vinto tutti e tre i match). Ripartiamo da lì, quindi, con l’obiettivo di migliorare: quella di sabato al Fattori sarà una prova importante, un test di alto livello che ci vedrà affrontare una delle formazioni storicamente più forti; siamo curiosi di vedere in che modo la squadra affronterà la sfida” – ha dichiarato Maurizio Zaffiri, prima di aggiungere - “sono certo che vivremo una bella giornata di sport non solo in campo, dove le due squadre si contenderanno il quarto trofeo “Carlo Alberto Aloisio”, ma anche sugli spalti del Fattori, con l’auspicio di vincere l’importante partita di solidarietà legata al match internazionale”.

L’intero ricavato della manifestazione sportiva sarà devoluto alla onlus L’Aquila per la Vita, impegnata a sostenere le attività cliniche e di ricerca dell’Unità Operativa di Oncologia Medica di L’Aquila. In particolare, le iniziative legate al match ITALIA U18 vs FRANCIA U18 contribuiranno a finanziare un programma di prevenzione e terapia dei melanomi, in collaborazione con la Cattedra di Dermatologia dell’Università di L’Aquila.

Sabato i botteghini dello stadio “Fattori” saranno aperti dalle ore 10.00, il prezzo del biglietto (posto unico) è di dieci euro.