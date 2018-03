Atletica Leggera. Campionati italiani lanci: primo turno di qualificazione a Sulmona

SULMONA. Il calendario dell’atletica leggera regionale riserva domenica prossima la 1^ prova di qualificazione dei Campionati Italiani Invernali di Lanci. Le gare si svolgeranno a Sulmona, allo stadio Nicola Serafini. L’organizzazione è curata dalla società Amatori Serafini Sulmona. La manifestazione si articola in due prove regionali, la prossima delle quali è in programma il 7 febbraio a Teramo, e in una finale nazionale, che si disputerà il 21-22 febbraio a Lucca. A quest’ultima accedono i migliori dieci atleti della graduatoria italiana assoluta stagionale, più i primi due della graduatoria 2014, i migliori otto della graduatoria Promesse 2015, i primi otto della graduatoria stagionale Giovanile, che comprende le categorie Allievi e Juniores. Per questo motivo gli atleti della categoria Allievi gareggeranno con gli stessi attrezzi della categoria Juniores.

Le iscrizioni si possono effettuare fino alle ore 12.00 di venerdì prossimo con la procedura on-line. La quota è di 1 € per atleta gara, maggiorata a 5 € in caso di iscrizione in campo.

Programma orario. Ore 9.30 chiusura iscrizioni. 10.00: Martello maschile e femminile. 11.00: Disco maschile e femminile. 12.00: Giavellotto maschile e femminile.

Sempre in primo piano l’attività indoor. Attenzioni puntate, nel prossimo fine settimana, sulle gare di staffetta 4 x 200, che si svolgeranno domenica mattina ad Ancona. Prevista la partecipazione di squadre abruzzesi. Per il resto, sabato e domenica si ripeterà il programma completo, con tutte le altre gare.

Il podismo in montagna non conosce sosta, anche d’inverno. In programma domenica prossima a Collelongo, in provincia di L’Aquila, la 7^ edizione della Winter Trail, manifestazione nazionale di corsa in montagna FIDAL del circuito podistico Grand Prix Marsica Winter Trail. L’organizzazione è curata dalla società Ecomaratona dei Marsi.

La gara si svolgerà sulla distanza di Km 15, su percorso interamente sterrato, con partenza alle ore 10.30 da Piazza Ara dei Santi. Ritrovo fissato alle ore 8.00. La quota di iscrizione è di 7 €.