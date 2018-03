Rugby. Paganica sconfitto dal Modena mentre in C2 vincono facile Tortoreto e L'Aquila

ABRUZZO. Comincia male l’avventura in Pool Salvezza del Paganica Rugby, che (complici troppa leggerezza nei momenti chiave del match, ma anche una direzione di gara rivedibile) cede in casa al Modena e vede così interrotta una striscia di imbattibilità interna che durava dall’inizio della stagione 2013/2014. Finale di 15-23 per gli emiliani.

Prestazione generosa degli abruzzesi che nel finale di gara hanno provato a dare la sterzata decisiva ma hanno sbattuto sistematicamente contro l’ordinato pacchetto difensivo modenese; gli ospiti, dal canto loro, hanno amministrato bene l'ovale conquistando punti preziosissimi in classifica in ottica salvezza.

L’imperativo, ora, per il XV paganichese è uno solo: ritrovare subito lo spirito mostrato della prima parte di stagione per andare a fare bottino pieno domenica prossima in casa della Union Viterbo.

In Serie C altra settimana di sosta per l'Avezzano Rugby, che tornerà in campo il 25 gennaio per tentare l'importante ritorno in Serie B. In campo anche la Gran Sasso Sambuceto.

In Serie C2 Regionale la Polisportiva L'Aquila ha superato nettamente 42-8 l'Amatori Teramo mentre il Tortoreto ha distrutto 54-12 il Vasto.

Non solo campionati nel weekend rugbistico abruzzese. Sabato 24 gennaio infatti lo stadio Tommaso Fattori di L'Aquila ospiterà il test match internazionale Under 18 Italia-Francia (fischio d'inizio ore 15,00). E' il primo dei 2 incontri internazionali che vedrà in campo gli azzurrini del tecnico Massimo Brunello, che giocheranno anche il 20 febbraio in Irlanda. Le 2 formazioni si contenderanno il Trofeo Carlo Alberto Aloisio, ex giocatore ed allenatore neroverde dell'Aquila Rugby.