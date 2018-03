Basket Serie C Regionale. Vince il BB Teramo. Campli fa proprio il derby col Magic

ABRUZZO. Il Basketball Teramo vince contro il Torre de’ Passeri con il punteggio finale di 82-58, conquistando la quinta vittoria consecutiva.

Troppa la differenza tra le due formazioni. La partita è sin da subito nei binari favorevoli dei teramani, che chiudono il primo periodo sul 24-16. Torre de’ Passeri, però, ha una reazione nei secondi dieci minuti, anche se le distanze rimangono invariate sul 40-32. La svolta della partita arriva nel terzo periodo, quando, ad inizio ripresa, con un parziale di 16-2 in 3’, la squadra di Coach Di Francesco chiude i giochi. Chiusa la terza frazione sul 69-41, gli ultimi dieci minuti non hanno riservato sorprese; i biancorossi gestiscono in assoluta tranquillità l’ampio vantaggio conquistato dando ampio minutaggio a tutta la squadra.

Molto bene per il Basketball Teramo le giovani “torri teramane” classe ’94, Beadle e Valento (rispettivamente autori: il primo di 24 punti e 20 rimbalzi; il secondo, 5 punti e 12 rimbalzi).

Nel prossimo turno di sabato 24 Gennaio i biancorossi andranno a far visita alla Nova Basket Campli di coach Di Eusanio, vittoriosa nell’ultimo turno contro il Magic Chieti. Palla a due alle ore 18:30.

Negli altri campi continua la cavalcata solitaria dell'Airino Termoli che ha espugnato 67-62 il difficile campo del Chieti. Successo facile del Nuovo Basket Aquilano che ha superato 79-60 in trasferta l'Ennebici Campobasso. Il Nova Basket Campli ha fatto proprio il derby col Magic Chieti 71-67. Tutto facile per il San Salvo che ha regolato 71-55 il Sulmona. Ha riposato il Penta Basket Teramo.

In classifica Airino Termoli 26 punti; Magic Chieti e Penta Teramo 18; San Salvo 16; Basketball Teramo e Nova Campli 16; Nuovo Basket Aquilano 12; Sulmona 10; Ennebici Campobasso 6; Torre de' Passeri 2.

Prossimo turno: Penta Teramo-Torre de' Passeri; Sulmona-Chieti Basket; Nuovo Basket Aquilano-Airino Termoli. Riposa il Magic Chieti.