Basket. Capitombolo Vasto. A Bisceglie giornata amara (85-63)

BISCEGLIE. La BCC Vasto Basket torna sconfitta dalla trasferta in casa dell’Ambrosia Bisceglie. Di fronte ad una formazione che era già tra le migliori del girone e ora si è rafforzata con gli innesti di Corral e Caceres, i biancorossi hanno retto per tutto il primo quarto, chiuso sotto di appena 3 punti. Poi è venuta fuori la forza dei padroni di casa, abili a trovare soluzioni offensive sempre efficaci e chiudendosi bene in difesa. I biancorossi, dopo le due vittorie consecutive fondamentali in chiave salvezza, hanno provato a giocare fino alla fine, ricucendo un distacco che ad un centro punto era anche di 30 punti. Sconfitta che può essere archiviata senza troppi rimpianti, vista la differenza di obiettivi e ambizioni tra le due compagini. Bisceglie ha ripreso il cammino dopo un periodo difficile mentre gli uomini di coach Di Salvatore hanno da pensare alla sfida di domenica prossima con il Mola. Sarà l’occasione buona per cercare di conquistare la sesta vittoria stagionale e dare altra sostanza alla classifica. In occasione della sfida del PalaBCC la società biancorossa ha promosso una raccolta di generi alimentari a favore della Mensa Caritas di Vasto. All’ingresso del palazzetto gli spettatori potranno depositare alimenti non deperibili da donare alla struttura che quotidianamente offre un pasto caldo a chi non può permetterselo. “Confidiamo nella generosità dei nostri sostenitori”, è l’appello lanciato dalla dirigenza della Vasto Basket.

Ambrosia Bisceglie - BCC Vasto Basket 85-63

Ambrosia Bisceglie: Torresi 11, Gambarota 2, Stella 20, Drigo 11, Falcone ne, Abassi 6, Corral 23, Caceres 8, Cena 4, Vitanostra 0. Coach: Scoccimarro

BCC Vasto Basket: Dipierro 15, Antonini 2, Di Tizio 12, Ierbs 0, Durini 4, Menna 3, Martelli 6, Cordici 3, Lagioia 14, Mirone 4. Coach: Di Salvatore