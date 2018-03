Atletica Leggera. Campionati di società Corsa Campestre: disputata a Pescara prima prova

PESCARA. È iniziata domenica 18 gennaio la stagione agonistica invernale dell’atletica abruzzese. Si è disputata a Pescara, presso la Pineta D’Avalos la 1^ prova regionale dei Campionati di Società di Corsa Campestre, riservati alle categorie Allievi, Juniores e Assoluti (Promesse e Senior). L’organizzazione è stata curata dalla società Hadria Pescara. 150, in totale, gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione, che è articolata in due prove, l’ultima delle quali, che assegnerà anche il titolo regionale individuale, è prevista l’8 febbraio a Castel Frentano. Il regolamento prevede che si qualificano alle finali nazionali, in programma il 14-15 marzo a Fiuggi (Frosinone), le prime tre squadre maschili classificate delle categorie Assoluti (Senior e Promesse), Juniores e Allievi. Per le squadre femminili, invece, basterà entrare in classifica con il numero di punteggi richiesto, che è di tre, con tre diverse atlete nell’ambito dei due appuntamenti.

La gara più affollata è stata quella maschile assoluta di Km 10, che ha visto alla partenza 70 atleti, arricchiti da una folta rappresentanza di over 35.

Nelle gare giovanili si sono messi in luce Marco Macchia, Giacomo Fermi e Micaela D’Ambrosio. Sono state le Allieve ad aprire la manifestazione con la gara di Km 4, dove Ornella Marino (U.S. Aterno Pescara) ha impresso il ritmo iniziale. Alla distanza, però, è venuta fuori Micaela D’Ambrosio (Nuova Atletica Lanciano). La lancianese ha vinto per distacco, mentre la quotata Gaia Sabbatini (Atletica Gran Sasso Teramo) ha superato sul filo di lana la Marino. Nella Km 8 Juniores (U. 20) maschile, partita insieme alla gara assoluta, Macchia ha dominato senza pensieri, sfruttando l’occasione per effettuare un utile test in vista degli importanti appuntamenti nazionali. Il promettente mezzofondista teatino dell’Atletica Vomano ha condotto in testa insieme ai battistrada della Km 10, Tommaso Giovannangelo (Vini Fantini by Farnese) e Alessio Bisogno (Passologico Pescara). Alle sue spalle si è ben comportato anche il vastese Douglas Scarlato (Aterno Pescara), secondo.

La gara assoluta maschile di Km 10 è stata una questione a tre, dove ha prevalso la maggior tenuta muscolare di Tommaso Giovannangelo, che si conferma su buoni livelli anche in questa apertura di stagione. Ha preceduto al secondo posto Alessio Bisogno, terzo Alessandro Brattoli (Aterno Pescara), quarto Sergio Naglieri (Vini Fantini by Farnese).

Nella Km 5 Allievi (U. 18) si è imposto Giacomo Fermi (Atletica Gran Sasso Teramo), che ha disputato una gara in progressione, rimontando dal quinto posto e vincendo con autorità. Alle sue spalle si sono piazzati Vincenzo Sasso (Nuova Atletica Lanciano), secondo, e Simone Sabatini (USA Club Avezzano), terzo, in una gara agonisticamente vivace.

Nelle classifiche di squadra, in evidenza Atletica Gran Sasso Teramo e Nuova Atletica Lanciano a livello giovanile, Vini Fantini by Farnese uomini e Runners Chieti donne in ambito assoluto.

Classifiche. Uomini. Km 10 Assoluti: 5° Domenico Caporale (Runners Chieti), 6° Massimo Lizza (Vini Fantini), 7° Valerio De Pamphilis (Mistercamp Castelfrentano), 8° Alessio Ruggieri (Passologico Pescara), 9° Marco Benvenuto (N.A. Lanciano), 10° Daniele Romano (Runners Chieti). Juniores Km 8: 3° Armando Di Ciano (Gran Sasso Teramo), 4° Federico Odoardi (Runners Chieti), 5° Davide Salvi (Gran Sasso Teramo). Allievi Km 5: 4° Mirko Mennilli (N.A. Lanciano), 5° Mattia D’Orazio (N.A. Lanciano).

Donne. Km 8 Assolute: 1^ Simona Di Donato (Runners Chieti), 2^ Martina Del Rosso (Runners Chieti), 3^ Marialuisa Rulli (Runners Chieti), 4^ Gloria Ciccotelli (Runners Chieti), 5^ Marilena Aceto (Runners Chieti). Km 6 Juniores: 1^ Lucrezia Anzideo (Gran Sasso Teramo), 2^ Elena De Dominicis (Gran Sasso Teramo), 3^ Sara Schirinzi (Aterno Pescara). Allieve Km 4: 4^ Silvia Botondi (Gran Sasso Teramo), 5^ Noele Cipollini (Gran Sasso Teramo).