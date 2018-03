Nel derby Celano-Chieti 1-2. Pari Giulianova, Amiternina e San Nicolò

CELANO – CHIETI 1-2 (1-1)





CELANO (4-4-2): Amabile; Villa, Tartaglione, Castaldo, Simeoni; Calabrese (37’ st Pellegrino), Suleman (1’ st Ippoliti), Marfia, Luzi; Piccirilli, Buongiorno. A disposizione: Cocuzzi, Castellani, Scatena, Del Vecchio, Retico. Allenatore: Pasquale Luiso.

CHIETI (4-3-3): Placidi; Giammarino, Sbardella, Di Pietro, Giron; Maschio, Perfetti, Lagzir; Orlando (15’ st Navarro), Broso, Esposito (38’ st Pisani). A disposizione: D’Amico, Alberta, Di Federico, Di Lallo, Leone, Di Rosa, Lorenzoni. Allenatore: Donato Ronci.

Arbitro: Borriello di Torre del Greco (Perna e Valente di Roma).

Reti: 32’ pt Esposito (Chieti) su rigore, 45’ pt Luzi (Celano), 22’ st Esposito (Chieti) su rigore.

Ammoniti: Simeoni, Suleman, Marfia, Ippoliti, Buongiorno (Celano); Giron, Di Pietro, Perfetti (Chieti).

GIULIANOVA – SAMBENEDETTESE 1-1 (1-0)





GIULIANOVA: Falso, Di Stefano, Testoni (24’st Sciamanna), Censori, Ferrante, Di Pasquale, Mariani, Raparo (31’st Cichella), Nassi, Gaetani, Falsaperla (37’st De Matteis). Allenatore: Francesco Giorgini

SAMBENEDETTESE: Cafagna, Viti, Vallorani (5’st Lobosco), Paulis, Fedi, Pepe, Alessandro (27’st Padovani), Carteri, Tozzi Borsoi, Napolano, Baldinini (9’ st D’Angelo). Allenatore: Silvio Paolucci

Arbitro: Gianluca Sartori di Padova (Pappalardo di Parma e Capasso di Piacenza)

Reti: 21’pt Censori (Giulianova), 34’st Pepe (Sambenedettese)

Espulso: 48’st Cichella (Giulianova) per doppia ammonizione

Ammoniti: Censori, Di Stefano, Mariani, Di Pasquale (Giulianova); Pepe, Fedi e Alessandro (Sambenedettese)

Note: spettatori 600 circa, Recupero 2’ e 6’





AMITERNINA – CAMPOBASSO 1-1 (1-0)

AMITERNINA: Di Fabio, Rausa, Mariani, Valente, Di Ciccio, Carrato, Shipple, Petrone, Lenart, Torbidone, Di Paolo. A disposizione: Gerosi, Romano, Santilli, Rossi, Marcotullio, D’alessandris, Gizzi, Terriaca, Arciprete. Allenatore: Angelone

CAMPOBASSO: Conti, Scudieri, Nicolai, Vitone, Bosco, Minadeo, Dragone, Pani, Lazzarini, Todino, Di Gennaro. A disposizione: Maggi, Bernardi, Di Gioacchino, Marinucci Palermo, Fazio, Iovannisci, Cianci, Vitelli, Miani. Allenatore: Vullo

Arbitro: Rossetti Di Ancona

Reti: 28′pt Di Paolo (Amiternina), 29′st Todino su rigore (Campobasso)

JESINA-SAN NICOLO' 0-0





Jesina: Tavoni, Calcina, Marini, Brighi (14’ Traini), Tafani, Tombari, Trudo, Frulla, Pierandrei (14’ st Ambrosi), Francia (20’ st Moretti), Nicola Cardinali. All.: Bacci.

San Nicolò: Digifico, Petrara, Mozzoni, Micolucci, Mbodj (34’st Gabrieli), Petronio, Valim, Stivaletta, Bartolini (45’ st Di Sante), Santoni (24’ st Bastianelli), Chiacchiarelli. All.: Epifani.

Arbitro: Pragliola di Terni

Note: ammoniti, 10’ pt Calcina, 39’ pt Francia, 43’ pt Mbodj, 4’ st Petronio, 13’ st Trudo, 21’ st Stivaletta. Espulso al 33’ st Calcina per doppia ammonizione.

Corner: 3-0

Spettatori: 500 circa.