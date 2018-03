Basket. Amatori a Monteroni per stupire ancora. Weekend arduo per Vasto e Giulianova

ABRUZZO. La sesta vittoria consecutiva, ottenuta contro il Monteroni, ha consolidato per i biancorossi il secondo posto (in coabitazione con Palermo), allungando a 4 lunghezze il vantaggio su Bisceglie. La squadra di coach Salvemini, improntata su un manipolo di giovani accuditi dalle “chiocce” Rajola e Polonara, si conferma la sorpresa del girone con le sue 11 vittorie su 14 partite, di cui sei su sette in trasferta. Nessuno ad inizio stagione aveva pronosticato una simile classifica per i pescaresi a metà percorso.

Una classifica che è stata costruita grazie ad un grande gioco di squadra ed un grandissimo carattere che sin qui hanno accompagnato i ragazzi biancorossi, permettendogli di portare a casa anche incontri che sembravano perduti. L’immenso capitano Stefano Rajola ha confermato di essere il fulcro della squadra e attorno a lui ruotano e crescono giovani interessantissimi che stanno raggiungendo livelli di assoluto rilievo per la categoria. Domenica prossima i pescaresi sono attesi dalla capolista “schiacciasassi” Agropoli, una delle tre squadre che li ha superati nel girone di andata, giocando in terra d’Abruzzo una partita pressoché perfetta per imporsi col punteggio di 80-71. I cilentani sono ancora imbattuti e presentano una struttura solida ed esperta che sin qui ha avuto la meglio su tutte le squadre incontrate.

Coach Salvemini, nel presentare il match, non dice nulla di nuovo ribadendo <<il valore indiscusso dell’Agropoli, formazione di solidità granitica e grande esperienza che sin qui ha domato con autorità tutte le avversarie. Ma le partite cominciano sempre da 0-0, noi siamo in un grande momento e se andremo lì con la “corazza e l’elmetto”, cioè con la consueta determinazione e concretezza a giocarci la nostra partita, senza lasciare nulla di intentato, ogni risultato è possibile. Se poi alla fine si dimostreranno ancora superiori gli stringeremo la mano>>. A caccia della sorpresa, Agropoli-Amatori domenica 18 verrà arbitrata da Massimiliano D’Errico di Pulsano (TA) e Danilo Lucarella di Leporano (TA).

Nello stesso girone impegno molto difficile per il Vasto che sarà di scena a Bisceglie. Fischio d'inizio domenica 18 gennaio alle ore 18,00. I pugliesi rappresentano la quarta forza del campionato con 18 punti e precedono i vastesi di ben 8 lunghezze.

Impegno casalingo anche per il Giulianova nel Girone C di Serie B. I giallorossi ospiteranno al Palacastrum l'Eurobasket Roma sabato 17 gennaio alle ore 21,00. Incontro con ogni probabilità molto equilibrato con le 2 squadre a metà classifica distanziate di soltanto 2 punti (16 contro i 14 degli abruzzesi, ndr).